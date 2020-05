Alexandru Rafila: Cred ca 400.000 de romani au trecut deja prin boala. Multi bolnavi de COVID-19 sunt asimptomatici

Presedintele Societatii Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, crede ca 400.000 de romani au trecut deja prin boala, dar spune ca procentul este mic, de doar 2%, comparativ cu Franta, unde acesta ajunge la 6%.



El a declarat, joi, la “Marius Tuca Show”, ca multi bolnavi de COVID-19 sunt asimptomatici, la fel ca in cazul gripei, dar ca autoritatile nu ascund numarul real de imbalnaviri.



“Toata lumea intreaba daca ascundem acest numar, nu ascundem ninic, foarte multa lume este asimptomatica. La fel este si la gripa. Franta a facut prima un studiu de seroprevalenta si procentul a fost mic, de doar 6%. Eu cred ca in Romania suntem la 2%. Asta inseamna 400.000 de cazuri care au trecut prin boala”, a spus Alexandru Rafila.



Intrebat daca a trecut varful epidemiei, profesorul Rafila a spus nu trebuie exclusa o reaparitie a virusului in anumite focare.



“Suntem pe platou. Nu trebuie sa excludem o reaparitie in anumite focare”, a spus Alexandru Rafila.



El a vorbit la “Marius Tuca Show” si despre masurile de relaxare pe care le pregatesc autoritatile dupa 15 mai.



“Eu am informatii indirecte despre ce se intampla. Exista o comparare a masurilor si posibilitatea de a le mentine sau relaxa depinde de gradul de risc pe care il implica apropierea intre persoane si numarul de persoane pe care il implica acea activitate. De exemplu, la frizerie apropierea este mare, dar numarul de persoane este mic. (…)



Cred ca se vor deschide unele magazine, fara declaratie, parcurile, dar va trebui sa purtam masti. Cred ca va incepe si zona economica, cred ca cladirile de birouri se vor deschide. (…) Cred ca s-ar putea redeschide si bisericile cu masuri de distantare”, a mai spus presedintele Societatii Romane de Microbiologie. sursa: ziare.com

