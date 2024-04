Alin Nica și Dominic Fritz sunt oficial candidați la șefia CJT și Primăria Timișoara

Alin Nica și Dominic Fritz, alături de cei propuși pe listele de consilieri județeni și cei locali la Timișoara s-au prezentat luni la Biroul Electoral Municipal Timișoara și la Biroul Electoral Județean Timiș pentru depunerea dosarelor de candidați.

Cei doi sunt optimiști și spun că sunt reprezentanții adevărați ai dreptei în lupta cu dorința de acaparare a puterii totale de către PSD. Fritz spune că se așteaptă la tot felul de atacuri și contestații, în timp ce aliatul său, Alin Nica, spune că votul pentru cei doi va susține drumul european al Timișului.

”Astăzi depunem candidatura Alianței Timișoara Unită pentru mine ca primar pentru un nou mandat de primar și pentru lista noastră de Consiliu Local, alianță formată din USR, PMP, Forța Dreptei și UDMR. Am depus aceste candidaturi cu multă încredere în ceea ce am realizat în ultimii 4 ani și și mai multă încredere în echipa cu care candidăm la aceste alegeri. Împreună cu mii de susținători ai căror semnături le-am depus astăzi, vom ține Timișoara pe un drum european, pe un drum de modernizare și un drum de corectitudine și de respectare a regulilor. Bineînțeles că această candidatură a mea și anul acesta va fi însoțită de tot felul de contestații pe baza unor teorii legale absurde. Clar, este, la fel ca și în 2020, eu, ca cetățean UE, am dreptul să candidez aici, în Timișoara. Este o mare onoare și mândrie pentru mine și mă bucur că toți timișorenii vor avea ocazia, 9 iunie, să-și exprime și ei dreptul lor de vot pentru această opțiune. Orice fel de contestații care va veni în următoarele zile, scopul acestor contestații este să arunce o umbră de ilegitimitate asupra candidaturii mele, asupra candidaturii noastre. Dar, avem încredere în timișoreni că știu să discerne aceste încercări și că vor decide cu înțelepciune și curaj să mergem împreună înainte”, a declarat Dominic Fritz.

Alin Nica, candidatul Alianței Dreapta Unită, a vorbit la lansarea candidaturii lui Fritz, despre o campanie electorală murdară care are loc în Timiș, dar și despre congruența proiectelor derulate de Timișoara și Timiș.

”E un moment foarte important care de startul acestei competiții electorale ce a început cu mult timp înainte de începerea oficială a campaniei. E o campanie agresivă, cea mai murdară campanie de când cunosc eu că s-au dus campanie aici, în Timișoara. Însă tocmai de aceea timișorenii cred că sunt mai motivați să vină să să arate prin votul lor faptul că sprijină democrația, sprijină sprijinul Timișoarei. Iar ceea ce Dominic a făcut și va face împreună cu echipa pe care am constituit-o împreună va duce Timișoara către zona de modernitate și către zona de europenitate care a caracterizat-o întotdeauna. Și vom da startul de aici, din Timișoara, din votul pe care cetățenii îl vom da în 9 iunie, de primenire a clasei politice, de resetare a acestui joc murdar cu care ne-am obișnuit în ultimii 3 – 4 de ani și care încadrează sub nicio formă cu spiritul Timișoarei, cu ceea ce Timișoara a propus pentru România în 1989. Și din această perspectivă, Timișoara poate fi și va fi și după 9 iunie, din nou când avanposturile modernizării României. Pe de altă parte, vrem să dăm semnalul astăzi aici, de unitate și de convergență, cu o congruență administrativă între Primăria Timișoara și Consiliul Județean pentru proiectele majore pe care le avem de dus la bun sfârșit aici, în Timiș, în Timișoara, pentru crearea unei zone metropolitane funcționale și în care să ofere servicii publice integrate cetățenilor din Timișoara și din împrejurul municipiului și pentru realizarea unei deziderat mai amplu de colaborare cu unitățile administrativ-teritoriale din jurul nostru. Mult succes și la victorie. Împreună luptăm pentru Timișoara, luptăm pentru Timiș”, a spus și Alin Nica.

Ulterior procedurilor de la sediu BEM Timișoara, alaiul candidaților s-a mutat la Palatul Administrativ, unde a avut loc depunerea dosarelor pentru CJT.

”Am depus candidatura din partea Alianței Dreapta Unită pentru președinția Consiliului Județean Timiș și din partea aceleiași alianțe pentru lista de consilieri județeni, pentru noul mandat, cu încrederea că vom continua parcursul nostru pentru un Timiș european, cu încrederea că timișenii și timișorenii vor da semnalul, în 9 iunie, de schimbarea clasei politice și a modului de a face politică, în primul rând, și cu încrederea că vom constitui un parteneriat solid administrativ cu Primăria Timișoara, cu primarul Dominic Fritz pentru următorii 4 ani, astfel încât proiectele pe care le avem și viziunea pe care o avem împreună, comună pentru Timișoara și pentru Timiș să prindă contur și în același timp, îmi exprim speranța ca timișorenii și timișenii să voteze pentru valorile prin care noi ne-am făcut remarcați la nivel național și european, prin respectarea democrației, a libertății de gândire și a libertății în general. Și din această perspectivă sunt convins că Timișul și Timișoara merită această luptă pe care o dăm cu cei care vor să ne anuleze, ca și spirit,

În Timiș, politica combinațiilor nu va avea succes, a spus Fritz, prezent la depunerea candidaturilor la Palatul Administrativ.

”Alianța Dreapta Unită s-a format la nivel național ca o alternativă reală pentru o acaparare a PSD-ului, a întregii puteri în stat, la nivel local. Aici, în județul Timiș, Alianța Dreaptă Unită merge în alegeri, cred că, ca singurul tandem în toată țară cu un președinte al Consiliului Județean în funcție și cu primarul municipiului reședință de județ în funcție. Asta ne de multă încredere în echipa pe care o avem și ne de foarte multă încredere pentru alegerile ce vor urma în 9 iunie. Eu sunt convins că 9 iunie va transmite un semnal clar, din județul Timiș, din Timișoara spre București, că politica combinațiilor nu funcționează aici și va da un semnal clar în același timp de continuitate și la Consiliul Județean, și la primărie. Eu sunt mândru de echipa pe care am constituit-o în ultimele săptămâni. Cu mulți colegi care se regăsesc pe liste, am colaborat în ultimii 4 ani, alții sunt noi pe listă. Pe toții ne unesc valorile Timișoarei. E un crez puternic în democrație, în libertate, în dezvoltarea economică liberă a județului și cu toții credem că cetățenii trebuie să aibă o alternativă reală la PSD, o alternativă pro-europeană. Și singura această alternativă este Alianța Dreapta Unită”, a spus și Dominic Fritz.

Comentarii

comentarii