Am depasit 800 de decese. Inca 11 romani au murit de COVID-19, inclusiv un tanar de 30 de ani

Grupul de Comunicare Strategica transmite, luni dimineata, ca inca 11 romani au murit de COVID-19, bilantul depasind in acest moment 800 de morti.



Mai exact, autoritatile informeaza ca 801 romani au murit de COVID-19 in tara noastra.



Iata detaliile:



Deces 791 – un barbat, de 68 ani, din judetul Galati, asistat la Caminul de batrani Galati. Pe 25 aprilie au fost recoltate probe si tot pe 25 aprilie barbatul a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Galati. A fost apoi transferat in ATI, pe 29 aprilie, si ventilat mecanic din 2 mai. El a murit pe 3 mai. Comorbiditati: boala renala cronica, Hipertensiunea arteriala, hemipareza stanga, hematom cerebral operat.



Deces 792 – o femeie, de 94 ani, din judetul Galati, asistata la Caminul de batrani Galati. Pe 27 aprilie au fost recoltate probe si primit rezultatul pozitiv in aceeasi zi, cand a fost si internata la Spitalul Judetean de Urgenta Galati si apoi transferata la Spitalul CFR Galati in 28 aprilie. Femeia a murit pe 3 mai. Comorbiditati: boala renala cronica, Hipertensiunea arteriala std. II.



Deces 793 – un barbat, de 30 ani, din judetul Bihor, internat pe 12 aprilie, la Spitalul Clinic Municipal Oradea si transferat in sectia ATI in 15 aprilie, fiind intubat si ventilat mecanic. Pe 12 aprilie s-au recoltat probe, iar pe 14 aprilie a fost primit rezultatul pozitiv. Tanarul a murit pe 3 mai. El suferea de obezitate.



Deces 794 – un barbat de 78 ani, din judet Timis. Au fost recoltate probe pe 14 aprilie si s-a primit rezultatul pozitiv pe 15 aprilie. El a fost internat pe 15 aprilie la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Timisoara si a murit pe 3 mai. Comorbiditati: boala renala cronica, insuficienta cardiac, Hipertensiunea arteriala std. III, insuficienta valvulara mitrala, pielonefrita cronica, Diabet Zaharat tip II, lacunarism cerebral.



Deces 795 – o femeie de 84 ani, din judetul Ilfov, asistata la Caminul de batrani Popesti-Leordeni. Probele au fost recoltate pe 22 aprilie, iar pe 23 aprilie s-au primit rezultatele pozitive. Pe 25 aprilie a fost internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale V. Babes, iar pe 3 mai a murit. Femeia suferea de Alzheimer.



Deces 796 – o femeie de 47 ani, din judetul Bihor. Pe 16 aprilie a fost internata in Spitalul Clinic Municipal Oradea sectia ATI, intubata si ventilata mecanic; a fost transferata in sectia pneumologie in data de 28 aprilie in stare ameliorata; dar a ajuns din nou in ATI in stare agravata pe 2 mai. Pe 16 aprilie au fost recoltate probe si pe 17 confirmata prezenta virusului. Pacienta a murit pe 3 mai. Femeia suferea de diabet zaharat tip II si obezitate morbida.



Deces 797 – un barbat, de 75 ani, din judetul Mures, internat pe 11 aprilie, la Spitalul Clinic Judetean Mures – sectia gastroenterologie si transferat in sectia pneumologie in 20 aprilie, apoi in ATI unde este si intubat. Pe 12 aprilie au fost recoltate probe si pe 13 aprilie confirmata prezenta virusului. Barbatul a murit pe 3 mai si suferea de diabet zaharat tip II, complexe imune circulante, Hipertensiunea arteriala, hepatopatie cronica, boala renala cronica.



Deces 798 – o femeie de 49 ani, din judetul Mures, care a intrat in contact cu un caz confirmat. Pe 2 mai ea a fost internata la Spitalul Orasenesc Ludus – sectia boli infectioase. Tot pe 2 mai s-au recoltat probe si confirmata pozitiv pe 3 mai. Ea a murit pe 3 mai. Femeia suferea de obezitate.



Deces 799 – o femeie de 65 ani, din judetul Mures, internata pe 5 aprilie la Spitalul Clinic Judetean Mures – sectie medicina interna, transferata la boli infectioase in 7 aprilie, apoi in sectia ATI in 28 aprilie si intubata din 30 aprilie. Pe 5 aprilie au fost recoltate probe si pe 6 aprilie s-a confirmat prezenta infectiei. Pe 3 mai ea a murit. Femeia suferea de diabet zaharat tip II.



Deces 800 – o femeie, de 89 ani, din judetul Galati, asistata la Caminul de batrani Galati. Pe 27 aprilie au fost recoltate probe si in aceeasi zi a fost confirmata prezenta virusului. Ea a fost internata pe 28 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Galati – sectia medicala I si transferata la Spitalul CFR Galati in aceeasi zi. Femeia a murit pe 3 mai si suferea de Alzheimer, dar avea si boala cronica de rinichi.



Deces 801 – un barbat, de 82 ani, din judetul Bistrita-Nasaud, internat pe 30 aprilie, la Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita, sectia boli infectioase II. Pe 28 aprilie i-au fost recoltate probe la domiciliu, iar pe 29 aprilie a fost confirmata prezenta virusului. El a murit pe 3 mai. Comorbiditati: complexe imune circulante, Hipertensiunea arteriala, rinichi unic chirurgical stang, dementa mixta.

Comentarii

comentarii