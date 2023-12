Angajații Casei Județene de Pensii Timiș sunt din nou grevă: “Nu ați respectat promisiunea de la negocieri!”

Angajații Casei Județene de Pensii Timiș au ieșit din nou în fața instituției, pentru a protesta față de promisiunile neonorate ale guvernului. După greva generală declanșată în 27 noiembrie, Guvernul le-a promis salarii mai mari, însă lucrurile nu s-au schimbat.

“Este inacceptabil să constatăm că, în ciuda dialogului social esențial în situația actuală, reprezentanții guvernamentali, în special ministrul Muncii și Premierul României, au ignorat negocierea inițiată ca urmare a protestelor angajaților din instituțiile Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Promisiunile făcute de aceștia trebuie să fie respectate, iar o potențială neîndeplinire este o dovadă clară a lipsei de responsabilitate față de angajații din instituțiile Ministerului Muncii. Guvernul nu doar că a eșuat în a ține cont de nevoile și revendicările angajaților, dar a și disprețuit principiul fundamental al dialogului social. Este regretabil să vedem că promisiunile lor s-au dovedit a fi doar cuvinte goale, iar consecința directă a acestei lipse de acțiune responsabilă este indignarea masivă a angajaților și neîncrederea în actuala clasă politică”, au transmis cei de la Federația Sindicatelor din Ministerul Muncii.

Cei de la Casa Județeană de Pensii cer guvernului să adopte actul normativ așa cum s-a convenit în cadrul negocierilor, respectând astfel drepturile și interesele legitime ale angajaților.

„Suntem din nou la protest pentru a atrage atenția asupra faptului că nu s-au respectat promisiunile de la negocierile pe care le-au avut colegii de la sindicate cu guvernul. Am ieșit din nou, poate, poate vom fi luați în seamă. La finalul lunii noiembrie am mai avut o grevă, dar am întrerupt-o pentru că au fost negocierile. Dar iată că promisiunile nu s-au respectat. Acesta este ultimul avertisment. La începutul anului viitor vom intra în greva generală, nu se vor face plăți și alte activități specifice”, a spus Angelica Lay, consilier în cadrul Casei Județene de Pensii.

