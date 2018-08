Apel pentru prinderea a doi hoți, filmați de camerele de supraveghere

Robert, un tânăr din Arad, face apel la arădeni pentru prinderea a două persoane, un bărbat și o femeie, care, spune el, l-au lăsat luni, pe la amiază, fără telefon. După ce și-a dat seama că a fost păgubit, Robert i-a rugat pe reprezentanții restaurantului în care s-a aflat în momentul furtului să-i dea imagini de pe camerele de supraveghere. Acum, cu ajutorul imaginilor, tânărul arădean speră ca cei doi să fie prinși, iar el să-și recupereze telefonul.

„Astăzi, pe la prânz, am fost să mănânc la Piața Mică (n.red. – Piața Mihai Viteazul). Am comandat mâncarea și urma să plătesc. Cum am primit farfuriile cu mâncare, mi-am lăsat telefonul pe pultul de lângă casa de marcat, ca să duc mâncarea la masă. Comandasem mai multă, fiindcă eram cu alți doi colegi, iar aceștia erau deja la masă. Când m-am întors după el, dispăruse. Sincer, nici nu m-am gândit că timp de 5-10 secunde, cineva poate să fure un telefon, unul care nu este tocmai mic, într-un restaurant plin-ochi și chiar din fața personalului restaurantului. Când am văzut că nu mai e, am sunat la Poliție și ne-am uitat și pe camerele de supraveghere. Pe imagini am văzut că cei doi erau la pult și așteptau mâncarea. Erau chiar în spatele meu. Sper ca cei doi să fie prinși și, în acest sens, îi rog pe toți cei care văd imaginile cu ei și îi recunosc, să sune la Poliție sau să mă contacteze pe mine”, spune Robert.

Telefonul pe care cei doi hoți l-au furat nu este unul tocmai ieftin. Este vorba despre un Samsung Galaxy Note 8.

Totodată, în ideea în care cei doi încearcă să vândă respectivul telefon, Robert spune că aparatul poate fi recunoscut și după ciobiturile pe care le avea. „Avea ciobituri la toate cele patru colțuri și pe margine”, mai spune tânărul păgubit.

În același timp, Robert spune că unul dintre cei doi hoți, mai exact bărbatul, ar putea fi recunoscut și după tatuajul în formă de stea pe care îl avea pe cotul uneia dintre mâini.

Dacă îi recunoașteți pe cei doi, sunteți rugați să sunați la Poliție.

Sursa: specialarad.ro

