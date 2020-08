Apelul „intens” al președintelui comisiei ATI din MS, doctorul Dorel Săndesc

Doctorul Dorel Săndesc, președintele comsiei ATI din Ministerul Sănătății, a vorbit la Digi24 despre importanța purtării măștii. Medicul spune că dacă măcar 50% din populație ar purta mască, epidemia ar fi ținută sub control. În plus, Dorel Săndesc consideră că a purta mască nu este „o limitare a libertății”, dimpotrivă, ea protejează sănătatea cetățenilor. De asemenea, președintele comsiei ATI din Ministerul Sănătății face un apel „foarte intens” către oameni – să înțeleagă că purtatul măștii este „o metodă și o măsură care nu aduce riscuri deosebite, dar care ne poate aduce beneficii”.

Dorel Săndesc, medic, președintele comsiei ATI din Ministerul Sănătății: ”Sperăm să evităm un moment critic și pentru asta există ceva care merită numit Breaking News și pe lângă care se trece cam ușor. Există o metodă, și ultima perioadă a dovedit că este de natură să reducă foarte, foarte semnificativ numărul de cazuri zilnice și implicit numărul de cazuri din Terapie Intensivă.

Această metodă protejează fiecare individ cu cel puțin 65%. Și aplicată la minim 50% din populație, este dovedit clar, că poate să controleze epidemia.

Aceste concluzii și recomandări foarte puternice se bazează pe câteva studii foarte serioase. Unul este făcut de un câștigător al premiului Nobel – profesorul Molina și echipa lui – care a arătat din analize deosebit de profesioniste că această metodă este cu adevărat eficientă și poate face diferența.

Ea se numește simplu – masca facială purtată universal. S-a văzut de exemplu, în analiza din SUA, că există o diferență semnificativă în curba epidemiologică între New York și restul Statelor Unite. Dacă în aprilie New York-ul avea undeva la 11.000 de cazuri, acum el are 700 de cazuri. În SUA, în aprilie erau 20 și ceva de mii de cazuri, jumătate aproape erau în New York, acum SUA au 60.000 de cazuri. Deci New York a scăzut de peste 10 ori, până la de 20 de ori, în restul Statelor Unite curba este încă ascendentă. Diferența de măsuri este faptul că guvernatorul statului New York a impus masca obligatorie în luna aprilie.

Aceleași analize au arătat că în zonele din Italia în care au avut loc scăderi importante, măsura care a fost de natură să influențeze, este purtarea măștii.

Concluzia este că această mască purtată peste gură și peste nas este măsura cea mai eficientă, desigur împreună cu celelalte două componente ale pachetului – distanțarea fizică și igiena -, dar acestea două fără mască nu vor putea contribui la controlul epidemiei. Pe când dacă 50% dintre noi vor face acest lucru, vom reuși să controlăm epidemia.

Fac un apel foarte intens către oameni să înțeleagă că este o metodă și o măsură care nu aduce riscuri deosebite, dar care ne poate aduce beneficii.

Noi ca medici purtăm masca toată viața, mai ales pentru a-i proteja pe pacienți. Nu cred că purtarea măștii este o limitare a libertății cadrelor medicale. Nu o să spunem niciodată că ni se pune botniță și înțelegem că este o metodă care tocmai, ne păstrează libertatea, ne păstrează sănătatea și ne păstrează viața.”

