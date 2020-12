Apelul liderilor USR PLUS, după exprimarea opțiunii electorale: Mergeți la vot, e sigur și puteți schimba România

Apelul liderilor USR PLUS, după exprimarea opțiunii electorale: Mergeți la vot, e...

Votul din această duminică se desfășoară în condiții de siguranță medicală deplină, iar prezența la urne poate aduce o Românie nouă, fără pile și relații, a fost mesajul transmis de liderii USR PLUS, Cătălin Drulă, Nicu Fălcoi și Cristian Moș, după ieșirea din secția de votare.

”Votul sa desfășoară în condiții bune, îndemn românii să meargă la vot. Noi am votat pentru o țară din care să nu mai plecăm, să nu mai plece copiii noștri, pentru o Românie fără hoție, o Românie care să nu mai fie a unor partide care sunt rețele clientelare, care trag bani de la stat pentru cei apropiați lor, o Românie care să aibă un stat în sprijinul lor, cu spitale moderne, cu drumuri, cu grădințe, toate acestea ni le dorim și sunt așteptate de 30 de ani. Totodată, am așteptat patru ani, pentru că acum patru ani s-a întâmplat acel rezultat pentru care am tras cu toții afară, în frig. Patru ani nu vor mai fi alegeri, așa că votul de astăzi este cu atât mai important. Îi îndemn pe toți românii să meargă la vot, cu măști respectând măsurile de siguranță, este sigur și este foarte important pentru următorii patru ani”, a declarat Drulă, la ieșirea din secția de votare.

Poporul român poate, doar o dată la patru ani, să își exprime părerea despre politicienții care îi conduc. În aceste condiții, votul de duminică este extrem de important, spune și senatorul Nicu Fălcoi, acum candidat la Camera Deputaților.

”O dată la patru ani, poporul român are ocazia să ăși spună părerea despre politicieni. În următorii trei ani nu o să mai avem niciun fel de alegeri. Astăzi este extrem de important să mergeți la vot, păstrând măsurile de siguranță. Doar astăzi puteți să vă spuneți părerea despre politicieni. Doar astăzi puteți decide un viitor al României, în care copiii voștri să nu mai fie nevoiți să plece din țară, voi personal să nu mai fiți nevoiți să plecați din țară. Astăzi este momentul în care puteți schimba România. Mergeți la vot”, a fost declarația lui Nicu Fălcoi.

Cristian Moș, liderul USR PLUS Timiș, cere românilor să voteze, pentru că astfel trimit în parlament cei mai buni oameni care să facă legi bune.

