Aquatim lansează ediția locală a concursului internațional ”Apa pe care ne-o dorim”. Cum pot elevii participa?

Aquatim lansează ediția locală 2021 a concursului internațional de creație artistică pentru copii și tineri Apa pe care ne-o dorim (The Water We Want).

Loredana Leordean a explicat că această competiție este organizată la nivel mondial de Rețeaua Internațională a Muzeelor Apei (WAMU-NET), o organizație sub patronaj UNESCO, în care compania de apă este membru, prin Centrul educațional Aquapic de la vechea Uzină de Apă Industrială a orașului.

Tema concursului, aflat la a doua ediție, este „Apa, moștenirea noastră de preț, și obiectivele de dezvoltare durabilă”. Copiii și tinerii sunt chemați să propună, creativ, noi feluri de a percepe și proteja apa, contribuind la utilizarea sustenabilă a acestei resurse de preț.

Concursul se adresează elevilor cu vârste între 6-12 ani și 13-18 ani. Creațiile admise sunt desene, fotografii, videoclipuri și animații, creații scrise și sloganuri referitoare la apă și sunete ale naturii. Acestea pot fi lucrări individuale sau colective (de exemplu, ale unei clase).

Fiecare elev sau clasă pot înscrie o singură lucrare în concurs, optând pentru una dintre categoriile menționate. Înscrierile se vor face numai de către un cadru didactic. Lucrările pot fi trimise până la data de 30 aprilie 2021 pe adresa de e-mail aquapic@aquademica.ro și trebuie să fie obligatoriu însoțite de formularul de înscriere completat, pus la dispoziție pe site-ul Aquapic.

Dintre creațiile artistice primite la Aquapic vor fi pre-selectate șase lucrări ca finaliste locale, acestea fiind trimise spre jurizare finală și includere în expoziția digitală The Water We Want 2021, secretariatului WAMU-NET. Anunțarea câștigătorilor finali pentru fiecare categorie va fi făcută în perioada mai-iunie, în cadrul webinarului organizat cu reprezentanți ai UNESCO, educatori și muzee din întreaga lume, odată cu lansarea expoziției on-line.

Detalii complete despre competiție, precum și formularul de înscriere pot fi descărcate de la adresele indicate în cele ce urmează:

Descriere, regulament, apel proiecte: https://aquapic.aquademica.ro/wp-content/uploads/2021/02/Regulament-concurs-Apa-pe-care-ne-o-dorim.pdf

Formular de înscriere: https://aquapic.aquademica.ro/wp-content/uploads/2021/02/Formular-inscriere-apa-pe-care-ne-o-dorim_2021.pdf

Numeroși copii și tineri s-au implicat în ediția precedentă a concursului, iar lucrările acestora, pline de culoare, diversitate și inspirație, pot fi vizualizate pe site-ul dedicat: https://thewaterwewant.watermuseums.net/. Rețeaua Internațională a Muzeelor Apei urmărește prin astfel de acțiuni să sprijine programele educaționale derulate de membrii săi și să angajeze tinerii să devină naratori proactivi ai viitorului nostru, văzut din perspectiva relației cu apa -a explicat Loredana Leordean, luni 1 martie 2021.

