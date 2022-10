Arhitectul șef din Giroc și-a înmatriculat un Ferrari, în valoare de peste 800.000 de euro, pe o firmă administrată de un interpus

Se anunta o ancheta complicata pentru procurorii DNA Timisoara in dosarul arhitectului de Giroc, Florin Octavian Roman. Pe langa lamurirea sursei (ori surselor) averii uriase a lui Roman, anchetatorii trebuie sa descopere si ce cladiri, terenuri ori masini de lux mai are functionarul-milionar, dar pe care acesta le-a pus pe numele apropiatilor ori a unor firme pe care tot el le controleaza.

Pentru ca astfel de bunuri sunt si nu putine. In materialele anterioare am trecut in revista imobilele aflate pe numele parintilor si fratelui lui Florin Roman. Azi va propunem o radiografie a imobilelor care sunt trecute, in acte, pe numele lui Catalin Coroiu, administratorul scriptic al unei firme pe care o controleaza, de fapt, arhitectul din Giroc, dar si pe societatea VRG Concept Banat SRL, administrata de parintii lui Florin Roman, de fapt si ei niste interpusi.

Imobilele lui Coroiu

Catalin Coroiu este, cel putin asa ”graiesc” documentele oficiale, administratorul SC Project Ace Studio SRL, o firma controlata, de fapt, de arhitectul Roman. Asa cum am scris intr-un material precedent, aceasta societate este cea care detine un Ferrari Pista Spider 488, cu numarul de inmatriculare B 720 ROF (initialele lui Roman Octavian Florin – intamplator, nu?), evaluat la 874.530 de euro.

Firma administrata (scriptic, precizam) de Catalin Coroiu a avut, in anul 2021, doar trei angajati. In aceeasi perioada a avut o cifra de afaceri de 3,7 milioane de lei (aproximativ 750.000 de euro), insa cu un profit de doar 114.000 de lei (aproximativ 23.000 de euro).

Revenind, insa, la partea imobiliara a povestii, investigatiile noastre arata ca, alaturi de sotia sa, Catalin Coroiu detine:

un teren de 680 mp, in localitatea Urseni, jud. Timis, dobandit in iunie 2021

un apartament de 88 mp (parter+etaj), in localitatea Mosnita Veche, jud. Timis, achizitionat in luna martie a acestui an

o parte dintr-un teren de 600 mp, imprejmuit, cu loc de parcare aferent apartamentului din Mosnita Veche

VRG – firma din Banat, dar cu apartament in Brasov

Administrata, conform actelor, de catre mama arhitectului de Giroc, Olga Roman, o doamna de 71 de ani, societatea VRG Concept Banat SRL este o firma cu adevarat profitabila.

Asta daca luam drept corecte documentele oficiale care arata ca anul trecut aceasta societate a avut o cifra de afaceri de 6,7 milioane de lei. In plus, intre 2018 si 2022, VRG Concept Banat SRL a achizitionat in leasing pe 5 ani nu mai putin de 10 autoturisme de lux, in valoare de peste 2,5 milioane de euro. Printre acestea, un Lamborghini Aventador (436.000 de euro), un Ferrari de 387.000 de euro si un Mercedes AMG de 339.000 de euro.

Pe langa acestea, societatea are si proprietati imobiliare tocmai in Brasov, respectiv un apartament de 110 mp pe Strada Stejerisului, doua locuri de parcare si cotele de teren aferente acestora.

Aceeasi firma, VRG Concept, mai detine ori a detinut imobile si in Giroc.

Administratorul VRG Concept, Olga Roman, alaturi de sotul ei, Ioan Roman, detine patru apartamente intr-un imobil de pe Bulevardul Soarelui, din Giroc, si unul pe Strada Satelitului, din aceeasi localitate.

Intre timp, desi l-au pus oficial sub acuzare pe arhitectul acuzat de coruptie, procurorii DNA Timisoara nu au luat nicio masura preventiva impotriva acestuia, multumindu-se sa anunte, zilele trecute, ca au luat niste masuri asiguratorii in cauza.

