Art Encounters a pus din nou Timișoara pe harta artei mondiale. Finalul

Expoziția Bienalei Art Encounters 2019, care a debutat în 20 septembrie și s-a desfășurat timp de cinci săptămâni la Timișoara, se apropie de final – 27 octombrie.

Daniel Crainic a explicat că Bienala care a pus Timișoara din nou pe harta artei contemporane mondiale a reunit peste 30 de zone expoziționale, din care 10 în spațiul public, mai mult de 60 de artiști și 23 de lucrări noi, special concepute în relație cu orașul.

Și nu doar atât: a cuprins o serie de proiecții de film, în parteneriat cu Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara și cu Festivalul Ceau, Cinema!, artist talks, lecturi colective, workshop-uri, o școala curatorială de toamnă, organizată în parteneriat cu Centrul Cultural Clujean, dar și un program de mediere foarte complex, realizat împreună cu Asociația Culturală Contrasens.

Tururile și programele organizate sub denumirea Itinerarii de recunoaștere se adresează școlilor din oraș – de reținut că a mai rămas o săptămână în care profesorii și învățătorii se pot înscrie pentru a fi ghidați prin spațiile expoziționale ale Bienalei.

Miercuri, 23 octombrie, tot ca parte a Bienalei Art Encounters, se deschide la Timișoara Platforma de Publicații Independente.

Această platformă vizează evidenţierea domeniului editorial independent în toată diversitatea sa. Mai mulţi producători, editori și distribuitori independenţi locali, regionali și naţionali vor participa la această platformă și își vor prezenta publicaţiile alături de o expoziţie de carte de artist.

Participanții din cadrul Platformei de Publicații Independente vor expune și vor susține prezentări la Bastionul Maria Theresia, la Info Point, începând de miercuri, 23 octombrie.

Fundaţia Art Encounters, Cele mai frumoase cărţi din România (proiect cultural dedicat design-ului de carte), Fundaţia Interart TRIADE (Timișoara), Balamuc (grup de artiști, Timișoara), Două Bufniţe (librărie, Timișoara), Tatiana Fiodorova (artistă și profesoară, Chișinău), Nicoleta Moise (artistă, București), Tijana Savatic (poet, Belgrad), Stevan Vukovic (teoretician și curator, Belgrad), Editura IDEA (Cluj), kuda.org (grup de artiști, Novi Sad), PUNCH (librărie și editură, București / Timișoara), Institutul Prezentului (platformă de cercetare, București), Galeria Posibilă (galerie de artă și editură, București)

Finalul săptămânii va fi și el unul plin de evenimente – prezentări, proiecții de film dar și ultimele tururi ghidate de la această ediție Art Encounters.

Weekend-ul de închidere:

Vineri 25 octombrie

Ziua de vineri debutează cu două prezentări din cadrul Platformei de Publicații Independente – cu Ovidiu Hrin (11:00-12:00) și Balamuc (12:00-13:00), urmate de un tur ghidat al expozițiilor cu cele două curatoare, Maria Lind și Anca Rujoiu. La ora 16:00 are loc o prezentare a platformei kuda.org și apoi lansarea Publicației Bienalei Art Encounters.

Sâmbătă, 26 octombrie

Ziua va începe cu o ultimă sesiune a Dialogurilor Bienalei la Mansarda Facultății de Arte și Design, urmată de o proiecție de film la Ambasada – Anton Vidokle – Immortality for All: A Film Trilogy on Russian Cosmism și de petrecerea de închidere a Bienalei Art Encounters, ediția 2019.

Duminică, 27 octombrie

Ultimul tur Întâlniri cu arta – Timișoara ca reper organizat de Tur de Arhitectură pentru această ediție a Bienalei va începe la ora 14:00 și se va desfășura pe biciclete. De la ora 18:00 vă așteptăm la ultimul eveniment – Teatru Forum cu Zephyr, la Basca.

Formatul bienalei de anul acesta a fost diferit față de edițiile anterioare, fiind un eveniment extins, dincolo de cele cinci săptămâni de expoziție. Bienala a început în luna ianuarie și a continuat pe tot parcursul anului. În pregătirea expozițiilor care s-au deschis în data de 20 septembrie 2019, lunar au avut loc întâlniri și prezentări, cursuri și ateliere, toate parte integrantă a bienalei.

Pentru această ediție a Bienalei, abordarea curatoarelor Maria Lind și Anca Rujoiu s-a bazat pe convingerea că arta contemporană este o formă de cunoaștere care, împreună cu știința, politica, literatura și filosofia, ne ajută să înțelegem complexitatea vieții de azi.

Numele Bienalei – Art Encounters– a reprezentat o sursă de inspirație pentru dialog și reflecție. Fiecare lucrare de artă a fost produsul unor întâlniri și a mizat pe stimularea dezbaterilor care au loc între grupuri și indivizi cu privire la artă și la contactele ei cu societatea.

Formatul extins al programului Bienalei, precum și o parte a programelor publice, au fost dezvoltate în parteneriat cu Asociația „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii” și sunt co-finanțate de Ministerul Culturii și Identității Naționale și Primăria Municipiului Timișoara.

Participanții invitați în cadrul programului expozițional: Lawrence Abu Hamdan, Dan Acostioaei*, Halil Altındere, Anca Benera & Arnold Estefan, Michael Beutler*, Irina Botea Bucan & Jon Dean, Pauline Boudry & Renate Lorenz*, Filipa César & Louis Henderson, Kray Chen*, Céline Condorelli*, Collection Collective, Alexandra Croitoru*, Chto delat, Forensic Architecture, Aslan Gaisumov, Ane Graff, Alma Heikkilä, Decolonizing Architecture Art Residency (Sandi Hilal & Alessandro Petti), Ane Hjort Guttu, Dora García*, Ho Tzu Nyen, Gunilla Klingberg*, Gülsün Karamustafa, Behzad Khosravi Noori, Vilmos Koter, Matts Leiderstam*, Anne Low, Virginia Lupu, Taus Makhacheva, Liliana Mercioiu Popa, Metahaven, Ana Maria Millán, Malgorzata Mirga-Tas, Naeem Mohaiemen, Monotremu, Tanja Muravskaja, Ciprian Mureșan*, Joar Nango*, Pınar Öğrenci, Ahmet Ögüt*, The Otolith Group, Trevor Paglen, Gary-Ross Pastrana*, Phillippe Parreno, Peles Empire*, Lia Perjovschi Thao Nguyen Phan, Zac Langdon-Pole, Agnieszka Polska*, Ghenadie Popescu, Walid Raad, Vandy Rattana, Bella Rune*, STEALTH.unlimited*, Zhou Tao, Iulia Toma*, Tur de Arhitectură*, Mona Vătămanu & Florin Tudor*, Anton Vidokle, Haegue Yang, Mădălina Zaharia*, Želimir Žilnik, Zephyr*.

*lucrări noi

Bienala Art Encounters 2019. Organizator: Fundația Art Encounters. Eveniment organizat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României

Co-organizatori: Primăria Municipiului Timișoara, Direcția Județeană de Cultură Timiș, Fundația Interart Triade, Consiliul Județean Timiș

Co-finanțator și partener cultural: Asociația „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii”, Ministerul Culturii și Identității Naționale. Sponsor principal: Raiffeisen Bank România. Partener strategic: Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara. Partener al programului de mediere: Asociația Culturală Contrasens

Printre partenerii evenimentului se numără:

Muzeul Național al Banatului, Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi”, Uniunea Artiștilor Plastici filiala Timișoara, Muzeul Textilelor Băița, Muzeul Presei „Sever Bocu” Jimbolia, Muzeul Consumatorului Comunist, Facultatea de Arte și Design Timișoara, Facultatea de Arhitectură și Urbanism Timișoara, Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara, Centrul Cultural Clujean, Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”, Bienala BETA, Ordinul Arhitecților filiala Timiș, Casa Tineretului Timișoara (FITT), Galeria Jecza, Fundația Hațegan, Institutul Francez Timișoara, Centrul Cultural German Timișoara, Librăria La Două Bufnițe, Balamuc, Ceau Cinema!, Ambasada, Optilux, Basca, Aethernativ

Parteneri media: Radio Timișoara, Radio România Cultural, TVR Timișoara, Revista Zeppelin, Revista ARTA, The Institute.

