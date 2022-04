Asociația Acasă în Banat dă startul înscrierilor pentru voluntari la Color the Village – Fărășești, 2022

Voluntarii care doresc să participe la evenimentul „Color the Village”, de la Fărășești, județul Timiș se pot înscrie începând de astăzi, completând formularul online disponibil pe site-ul proiectului, www.colorthevillage.ro.

Evenimentul se află la a patra ediție și va avea loc în localitatea Fărășești, în județul Timiș, în perioada 9-11 iunie 2022. În cele trei zile, voluntarii vor lucra împreună pentru a renova 30 de fațade de case, vor trata lemnul, vor zugrăvi și vor vopsi, pentru a le păstra frumusețea de odinioară. Voluntarii pot participa la una sau mai multe zile de eveniment, iar experiența în construcții nu este obligatorie deoarece pentru fiecare casă vor fi organizate echipe de mai mulți voluntari, sub coordonarea unui voluntar cu experiență. Perioada de înscriere este 27 aprilie 2022 – 31 mai 2022.

„Suntem la a patra ediție de Color the Village și scopul nostru este să demonstrăm că putem face ceva în mod activ, pentru a opri distrugerea arhitecturii tradiționale din Banat și pentru a o pune în valoare. Este o provocare și în acest an, ca fiecare ediție precedentă, însă noi suntem încrezători că unindu-ne forțele vom putea face diferența, implicând atât voluntari, cât și localnici și administrația publică”, a declarat Radu Trifan, președintele Asociației Acasă în Banat. „Îi încurajăm pe cei care doresc să se înscrie, chiar dacă au sau nu experiență în domeniu, deoarece fiecare echipă va avea un coordonator, iar fiecare voluntar, fie că va sta una sau toate cele trei zile, va avea o contribuție importantă”, a mai spus Radu Trifan.

În acest an, Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș sprijină Asociația Acasă în Banat în organizarea evenimentului prin diferite activități comune care vor îmbogăți experiența voluntarilor la Color the Village. Astfel, pe termen mediu și lung, vom aduce un plus de promovare turistică a zonei, iar tot mai mulți turiști să vină să descopere această zonă unică a județului Timiș. Localitatea Fărășești, din comuna Pietroasa, județul Timis, este una dintre cele mai pitorești sate din județ. Satul se remarcă prin numărul mare de case bătrânești care s-au păstrat, multe dintre le construite din lemn, cu o arhitectură specifică zonei etnografice Făget, cu fațade frumos ornate, cruci din lemn, o moară de apă și diverse construcții din piatră, cu un farmec greu de găsit în alte sate din județul Timiș.

Color the Village/Colorează Satul se află la a patra ediție și, an de an, are loc într-un sat din Banat, alternativ din județele Timiș și Caraș-Severin. Edițiile precedente au avut loc la Ilidia (2021), Racovița (2020) și Eftimie Murgu (2019). Proiectul Asociației Acasă în Banat este unic în țară și își propune să pune în valoare arhitectura tipică din această zonă. În cele trei zile, sute de voluntari muncesc contra cronometru pentru a reuși să își atingă ținta.

Comentarii

comentarii