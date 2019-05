Asociația „Free Amely 2007” a sterilizat, gratuit, peste 100 de câini și pisici

Asociația „Free Amely 2007” din Lugoj, condusă de Elena Balaj, a desfășurat, cu sprijinul a două organizații de protecția animalelor din Germania, Vierbeiner In Not e.V. și Strassenhunde Rumänien In Not e.V., o nouă campanie gratuită de sterilizare și microcipare a câinilor și pisicilor cu și fără stăpân. Acțiunea a avut loc la adăpostul asociației, situat între satele Tapia şi Măguri, iar operațiile au fost efectuate de o echipă coordonată de dr. Maria Magyar, formată din medici veterinari din Lugoj şi Timişoara, studenţi voluntari din România, Polonia şi Italia şi tineri voluntari din Tapia. După cum a anunțat Elena Balaj, președinta Asociației „Free Amely 2007”, în cadrul acestei campanii au fost sterilizate 106 animale, din care 55 de câini și 51 de pisici.

