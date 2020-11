Atac de tip mafiot! Mașinile unui fost președinte de consiliu județean au fost vandalizate în fața casei

Adrian Țolea a fost președinte al Consiliului Județean Arad în perioada 2015-2016. El a asigurat interimatul pe această funcție după problemele cu justiția pe care le-a avut fostul președinte, Nicolae Ioțcu.

Cariera politică a lui Adrian Țolea a luat o altă turnură. A candidat în acest an ca independent la Primăria comunei Livada, fiind în prezent consilier local în această localitate.

Aseară i-au fost vandalizate mașinile. Țolea vorbește în postarea sa chiar de un „atac de tip mafiot”, argumentând acest lucru în textul pe care l-a scris. El crede că acest atac își are „seva” tocmai din luptele politice duse în cadrul consiliului local din Livada.

Vezi mai jos postarea:

„Tolea Adrian Florin se simte înfuriat în Comuna Livada, Arad.

#atacdetipmafiot

Din păcate, am constatat că azi noapte mi-au fost vandalizate mașinile aflate în parcarea din fața casei, fără să se fi furat ceva. Evident, am chemat poliția iar ancheta este în desfășurare, la fața locului fiind prezenți și criminaliști. Atacul, de tip mafiot, s a petrecut în jurul orei 01.00 azi noapte, când am auzit o bubuitură în fața casei. Fac un apel, pe această cale, la toți vecinii, din zona unde locuiesc, care au camere video instalate, să verifice filmările de azi noapte și dacă au imagini care pot ajuta să mi scrie în privat.

Un astfel de atac nu poate fi catalogat decât ca un act de vandalism menit să intimideze. Ca urmare, nu pot să nu fac legătura cu proiectul politic la care m-am angajat în comuna noastră, candidatura mea pentru funcția de primar, numărul mare de voturi primite și nu în ultimul rând faptul că aseară primarul nu a reușit să și impună omul, de la PNL, pentru funcția de viceprimar. Consilierii locali care m-au susținut în campanie nu au votat candidatul susținut de către primar. Se pare că PNL Livada și primarul, deși au doar 4 consilieri din 13, vor să și construiască o majoritate de 7 consilieri prin presiuni și intimidare. Constat, cu amărăciune, că trecem de la incompetență la mafie.

Este evident că cei care au făcut asta nu mă cunosc. Pe mine nu mă intimidează astfel de acțiuni ci chiar îmi dau un motiv în plus să continui proiectul politico administrativ la care m-am angajat”.

Sursa: specialarad.ro

