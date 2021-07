ATU – 1 an! Conf. dr. Florin Drăgan, rectorul UPT, este noul președinte al Alianței Timișoara Universitară

Alianța Timișoara Universitară (ATU), prima structură de cooperare și consolidare a centrului universitar și a platformei de cercetare, dezvoltare și inovare științifică din Timișoara, a sărbătorit, joi 1 iulie 2021, la Baza 2 Sportivă a UPT, un an de la înființare.

La eveniment au participat cadre didactice în frunte cu rectorii și prorectorii celor patru instituții. Este vorba de Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, prin prof. univ. dr. Octavian Crețu, Universitatea Politehnica Timișoara, prin conf. univ. dr. Florin Drăgan, Universitatea de Vest din Timișoara, prin prof. univ. dr. Mădălin Bunoiu, și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”, prin prof. univ. dr. Cosmin Alin Popescu.

În urmă cu un an, primul președinte al ATU a fost desemnat prof. univ. dr. Octavian Crețu, care la încheierea mandatului de un an a spus: ”Deja am început să desfășurăm proiecte științifice care au succes și suntem în curs de a accesa altele. Unul dintre cele mai importante este construirea unui hub de cercetare, pentru care s-au făcut pași importanți. ATU a primit deja un ha de teren la Ghiroda. Vor fi ridicate patru corpuri de clădire, căte una pentru fiecare universitate și unul central, unde vor avea loc conferințele și întrunirile și unde dorim să dezvoltăm o cercetare multidisciplinară interconectată între universitățile noastre, fiindcă avem multe puncte în comun și putem realiza lucruri deosebite”.Platforma de cercetare-dezvoltare-inovare va avea o suprafață de 7.200 mp și va fi compusă din patru pavilioane modulare de câte 800 mp fiecare și un pavilion central de 4.000 mp pentru centru de business și de conferințe, precum și dotarea celor cinci clădiri cu tehnologii și echipamente noi, în funcție de domeniul de specializare inteligentă destinat. Fiecare dintre universități va veni cu partea ei de expertiză și cu specialiști pentru domeniile mari de cercetare-dezvoltare-inovare ce vor fi promovate: InnoFood, BioImpact, BioTech, InnoPharma. Este primul proiect major în care universitățile din cadrul Alianței ATU au identificat puncte comune de cercetare și inovare în domenii actuale de interes.

Joi, conducerea ATU a fost preluată de conf. univ.dr. Florin Drăgan, care a propus mai multe proiecte pe care le va implementa. ”Cred că e timpul să ne gîndim și la programele de studiu, pe lângă cele de cercetare. Unul dintre acestea este cu privire la studiu pe gaming, unde pot fi implicate cinci facultăți. Putem activa și multe programe interdisciplinare. Un punct este și atractivitatea orașului, unul dintre demersurile importante la care trebuie să lucrăm pe viitor. Orașul a avut de suferit și trebuie să mizăm pe creșterea numărului de locuri, de aceea avem nevoie de o strategie coerentă pe care să o dezvoltăm în această perioadă. Trebuie să mă refer și la antreprenoriatul social care a fost stopat în urmă cu câțiva ani. Aș vrea să îl reluăm. Orice universitate poate fi gazda unui asemenea centru. Vorbim de o responsabilitate socială a universităților noastre. Cel mai important cred că e proiectul Timișoara Capitală Culturală Europeană 2023. Trebuie să venim în ATU cu soluții cu platforme și oportunități pentru a realiza un dialog între principalii actori de pe piața culturală, cadre didactice și studenți. E nevoie de o implicare mai serioasă în acest proiect. Punerea la bază a unei platforme a ceea ce înseamnă Timișoara culturală este benefică, iar cei patru rectori pot veni cu soluții, fiindcă toată lumea critică acest proiect, dar noi trebuie să venim cu soluții realiste și de succes, să asigurăm valoarea lui, care va duce la o atractivitate a orașului și la o compensare a deficitului pe zona culturală”.

Prof. univ. dr. Cosmin Alin Popescu, rectorul USAMVB, a concluzionat: ”Am dat dovadă și vrem să dăm dovadă de maturitate, dar și de consecvență ca și instituții și persoane, instituții superioare de referință pentru populație și pentru ceea ce înseamnă Timișoara și regiunea. Mi-a plăcut că să aud vorbindu-se aici de solidaritate și am apreciat, fiindcă atunci când vorbim de ATU vorbim de solidaritate și am reușit să dezvoltăm acest lucru. Mi-a plăcut când domnul Drăgan a prezentat unele soluții pe care le poate aduce ATU și că a arătat agenda de lucru a următorului an. Cred că lucrurile nu se vor opri aici. Elementul de complementaritate vine foarte bine și se potrivește pentru ATU. Sunt lucruri importante și noi am reușit să le integrăm pentru vestul țării și nu numai. Cunoscând strategia domnului Florin Drăgan susțin tot ceea ce a înaintat aici și îi doresc mult succes în acest an. Noi o să fim alături de el. Cel mai important este faptul că am reușit să adunăm patru universități într-o alianță și astfel am reușit să facem multe lucruri foarte bune și eficiente într-un an de când ATU funcționează. Obiectivul ATU este să contribuie în mod relevant, printr-o strategie comună a celor patru universități publice din orașul nostru la devenirea Timișoarei drept pol de referință pentru Europa Centrală și de Est”.

Ceremonia semnării acordului de parteneriat, privind constituirea Alianței Timișoara Universitară a avut loc, în Sala Barocă a Muzeului de Artă din Timișoara, în iunie 2020, în plină pandemie de coronavirus SARS-COV2 (COVID19). Mesajul de solidaritate este că într-o lume globală singuri suntem slabi și nu avem puterea necesară să izbândim de multe ori. Scopul este de a susține această voce comună ATU care va avea impact important la nivel local, dar și la nivel național, la autoritățile locale și centrale și vor fi implementate proiecte cu impact nu numai asupra universităților, ci și asupra Timișoarei.

Conducerea ATU este asigurată de Adunarea Generală și de către Consiliul Director, iar Adunarea Generală este constituită din rectorii, președinții senatelor, prorectorii, directorii CSUD și directorii generali administrativi ai celor patru universități membre, la care se adaugă reprezentanții studenților în consiliul de administrație al universităților. Consiliul Director este constituit din rectorii celor patru universități membre și asigură conducerea executivă a alianței. Adunarea Generală se întrunește semestrial, iar Consiliul Director se întrunește lunar. Ca mod de lucru, hotărârile Consiliului Director se adoptă prin consens, iar președintele Consiliului Director deține și funcția de președinte al alianței. Acordul ATU prevede faptul că funcția de președinte se exercită prin rotație, de către fiecare din membrii Consiliului Director, pe durata unui an calendaristic.

