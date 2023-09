„Back to school” cu piese statement și premii la cumpărături în Iulius Town

Caiete, creioane, echer, compas, culegeri, coperți pentru cărți fac parte doar din prima parte a listei pentru pregătirea revenirii în bănci a elevilor. La Iulius Town te pregătim de noul an școlar cu „Back To School – Inspiring Young Minds to Dream Big” și te premiem la cumpărături! Vino, pregătește-ți ghiozdanul și lasă-te inspirat de ofertele de nou an școlar din Iulius Town!

A mai trecut o vară, școala stă să înceapă, iar ghiozdanele se vor umple cu rechizite și tot ce mai e necesar pentru cel puțin un semestru. În Iulius Town găsești de la caiete, pixuri și penare, până la cămăși albe, pantofi comozi și pantaloni pentru cei mici.

Dacă ați cumpărat rechizite de la magazinele din Iulius Town, iar valoarea cumulată a bonurilor este de minimum 400 de lei, vino cu ele la Centrul de premiere aflat în proximitatea Centrului Info din Iulius Town, iar noi îți oferim pe loc un voucher în valoare de 50 lei la Cărturești, partenerul campaniei „Back To School – Inspiring Young Minds to Dream Big”! Cărțile de pe lista de lectură, culegerile necesare, cele mai inspirate agende, penare cu personajele favorite sunt câteva dintre must-have-urile pe care le poți lua de la Cărturești cu voucherul primit. Campania are loc până pe 10 septembrie, iar regulamentul poate fi consultat pe site-ul Iulius Town.

Dacă ați bifat rechizitele de pe listă, locațiile din Iulius Town vă așteaptă cu propuneri pentru ținutele de școală. Confortabile, în trend, potrivite pentru vremea răcoroasă, dar și practice și ușor de întreținut, piesele vestimentare statement pentru cei mici sunt acum în noile colecții pe care brandurile le expun.

Vino împreună cu micuțul tău și alegeți ce se potrivește mai bine! Nu uita, bonurile de minimum 400 de lei îți aduc unul dintre cele 1500 vouchere la Cărturești!

