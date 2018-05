Bătrânii de peste 80 de ani – un pericol absolut la volan, în Timiș

Un accident care a avut loc dincolo de podul din Calea Șagului din Timișoara, în care a fost implicat un bătrân de 84 de ani ridică încă o dată mari semne de întrebare cu privire la eliberarea permiselor auto pentru persoanele de vârsta a treia.

„În data de 11 mai, rulam în coloană. Era vineri, era aglomerație și se circula calm. Am trecut de sensul giratoriu înainte de Leroy Merlin, de unde total imprevizibil a apărut o Dacie Logan și s-a oprit brusc puțin dincolo de linia continuă, ocupând o bandă și jumătate. A rămas nemișcată pe loc, dar dacă mai făcea un metru ar fi ieșit o catastrofă, în sensul opus, deoarece venea coloana de mașini în ambele sensuri. Șoferița din față a frânat brusc și a evitat coliziunea. Eu am frânat de a ieșit fum din cauciucuri. Am virat un pic pe banda 1, dar chiar țâșnea un Opel paralel cu mine. Așa că am atins puțin Citroenul, dar paguba este la mine… O oră am așteptat poliția. Pe factorul principal, bătrânul care a produs accidentul, l-au scos din schemă. Nu i-au amintit nici măcar numele în procesul verbal. Mașina cu care a comis fapta parcă nu a existat, după ce a încălcat o serie de legi, direcția de mers, a postat în jur de un minut, călcând linia continuă banda 2, blocând-o perpendicular, precum și jumătate din banda 1, cu botul pe banda din sensul opus și, nu în ultimul rând, fuga de la locul accidentului…”, se arată în plângerea depusă la Poliția Rutieră Timiș, de către Ollei Emeric, din Timișoara.

Conform Poliției Rutiere, în România, în 2017, s-au înregistrat peste 27.000 de accidente rutiere cu morți sau răniți, cu 3.000 mai multe decât în 2015. Statisticile naționale mai arată că 3% dintre accidente sunt provocate de oamenii în vârstă, afectați de unele boli. Conform noilor prevederi legale care intră în vigoare anul acesta, şoferii care au depăşit vârsta de 70 de ani vor fi obligaţi să facă vizita medicală în fiecare an pentru a mai avea drept să conducă, iar valabilitatea auto pentru seniori nu va mai depăși un an. Acum un permis auto este valabil 10 ani.

“Credeți că el a obținut permisul la 84 de ani? E clar că acel domn avea permisul eliberat cu mai mulți ani în urmă. Nu contează vârsta, ci starea de sănătate, conform legii. Art 22 din OUG 195 prevede în ce condiții medicul de familie sau unitatea medicală autorizată sesizează Poliția Rutieră despre bolile care pun în incompatibilitate șoferul să mai conducă autoturismul. Dacă am avea o sesizare despre un șofer inapt de a conduce mașina, indiferent că are 20 de ani sau 80, Poliția Rutieră îi retrage permisul. Numai să avem această sesizare din partea unei unități medicale”, a declarat comisarul-șef Petru Rumega, șeful Poliției Rutiere Timiș.

Articolul 22 din OUG 195 arată că medicul de familie, atunci când constată că o persoană din evidență să, care posedă permis de conducere, prezintă afecțiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătății publice emis va solicită unității de asistență, medicală autorizate examenul de specialitate necesar. În cazul în care unitatea de asistență medicală autorizată a stabilit că persoană este inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, va comunica această imediat poliției rutiere pe a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea. Verificarea medicală se efectuează în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății publice. Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de către poliția rutieră și poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură.

Ministrul Sănătăţii a semnat ordinul prin care se schimbă de la 1 ianuarie regulile în obţinerea sau reînnoirea permisului de conducere, fiind foarte importantă starea de sănătate a şoferilor. Persoanele care suferă de afecţiuni cardiace sau de diabet vor putea obţine mai greu permisul de conducere în 2018. Aceştia trebuie să facă dovada tratamentelor periodice.

Valorile amenzilor în 2018 sunt următoarele: clasa I: doua sau 3 puncte-amenda (290 – 435 lei); clasa a II-a: 4 sau 5 puncte-amenda (580 – 725 lei); clasa a III-a: de la 6 la 8 puncte-amenda (870 – 1.160 lei); clasa a IV-a: de la 9 la 20 de puncte-amenda (1.305 – 2.900 lei;); clasa a V-a: de la 21 la 100 de puncte-amenda (3.045 – 14.500 lei).

