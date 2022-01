Bolnavii de cancer tremură în spitale, iar Fritz vrea verdeața în Piața Libertății. ”Exact ca și Ceaușescu”, spune Robu

În timp ce bolnavii de cancer din spital tremură de frig în paturi, primarul Dominic Fritz a venit cu o nouă idee măreață, să ”readucă verdeața în Piața Libertății”.

După ce a împărțit deja zeci de mii de euro pe borșuri și studii, Fritz vrea să adauge la bugetul pentru anul acesta mai mulți bani pentru plantarea de arbori, de mari dimensiuni, în mai multe zone din oraș.

”Unul din locurile în care vom face plantări anul acesta este Piața Libertății care din cauza unor amenajări nefericite produce disconfort termic în fiecare vară, celor care trec pe aici”, spune Dominic Fritz.

Primarul Timișoarei susține că vrea să repare, astfel, greșelile trecutului și să crească prin această inițiativă calitatea spațiului urban din oraș.

”În Piața Libertății au fost plantați arbori dintr-o specie altoită – Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ – care nu au nicio șansă să se dezvolte și să crească mai mult decât în prezent Acest lucru este în complet contrast cu istoria acestei piețe, unde au scăpat de drujbe doar cei doi stejari seculari plantați de Regele Ferdinand I și Regina Maria, dar și asta, datorită voinței timișorenilor. Din păcate, tocmai din cauza intervenției brutale în această piață, arborele plantat de Regina Maria a murit, dorința noastră fiind acum ca acesta să fie transformat într-o operă de artă de către un artist timișorean.

Arborii de mari dimensiuni vor fi plantați în locul celor existenți astăzi în piață, după ce vom reface amplasamentele astfel încât acestea să acomodeze arbori de talie mare. În fapt, vom păstra spațiul care este destinat organizării de diverse manifestări culturale, dar vom spori confortul participanților și al trecătorilor.

Vom reloca arborii pitici în alte zone, unde acest tip de vegetație se pretează”, mai spune primarul.

Răspunsul celui vinovat de ”greșelile trecutului”, fostul edil Nicolae Robu, nu a întârziat.

”Am greșit spunând mereu că dl Fritz NU ARE NICIUN PROIECT PROPRIU! Am aflat aseară din declarațiile d-lui Fritz că are, totuși, două proiecte:

1️⃣ Să înlocuiască dalele puse de mine pe trotuarele din zona centrală ALTELE decât cele din zona Cetate -pe acestea le-am pus din piatră naturală, de ele se pare că n-are de gând să se atingă!-

2️⃣ Să facă umbră în Piața Libertății plantând în ea copaci mari!”, a scris Robu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, inițiativele lui Fritz sunt asemănătoare cu cele ale lui Ceaușescu în ultimii săi ai de dictatură.

”Aceste declarații au fost făcute în timp ce bolnavii din spitale dârdâie, bieții, la 10-13 grade, copiii se îmbolnăvesc în creșe, grădinițe și școli, noi, ceilalți 180.000 persoane abonate Colterm, tremurăm în case și noaptea n-avem apă caldă! Ca în ultimii ani sub Ceaușescu! Și, atenție, afară sunt doar -1 … -5 grade, ceea ce nu poate fi catalogat ger!”, spune Robu.

Tot la Ceaușescu se gândește și subprefectul Ovidiu Drăgănescu.

“Dacă vă este frig, mai puneți o haină pe voi” – Nicolae Ceaușescu, citează subprefectul.

”Am participat la o emisiune TV în care s-a afirmat că primăria nu mai trebuie să asigure finanțarea încălzirii centralizate în Timișoara.

Eu sunt abonat Colterm, dar și de n-aș fi nu aș putea să sfidez jumătate din populația orașului așa cum o fac parlamentarii și politicienii care au centrală proprie. Pentru că am văzut și auzit foarte clar în această seară că nu le pasă de cei care acum stau în frig. În case, apartamente, spitale, școli, birouri, instituții, spații culturale etc.

Că trebuie să dispară Coltermul? Imposibil acum. Putem discuta asta doar când există deja o alternativă clară. Altfel, sunt afirmații iresponsabile și cei care le fac sunt la rândul lor iresponsabili.

Primăria trebuie să furnizeze serviciile sociale de prim interes care asigură dreptul la viață, la sănătate, la proprietate sau la asigurarea subzistenței. Adică apă, canal, termie, transport, spații pentru educație și sănătate.

Doar după ce toate acestea fi-vor realizate putem finanța și târguri, rugi, acțiuni cu ong-uri de casă, închideri de străzi și alte idei originale”, spune Ovidiu Drăgănescu.

