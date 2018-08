Brigitte Sfăt a părăsit casa în care a locuit cu Ilie Năstase. Vedeta a filmat totul și a făcut declarații emoționante despre bărbatul pentru care a suferit atât de mult. Se pare că fostul tenismen i-a cerut să părăsească locuința, în 48 de ore.

.„E totul pus în valiză. Nu am făcut-o pentru un bărbat, am, făcut-o pentru mine, pentru că m-am săturat să fiu înșelată și să trăiesc știind că soțul meu caută pe Messenegerul făcut de mine și pe Facebook-ul făcut de mine femei. Că vorbește cu ele și le abordează… este foarte aiurea să taci și să înghiți. Aceasta este casa mea, casa unde am buletinul, mi-a zis că dacă nu plec in 48 de ore îmi pierd gențile, Hermes-urile, dar eu mi-am dat seama de faptul că oricum i-a părut rău că le-a cumpărat și a venit după ele în urmă cu două săptămâni. Nu am ce să spun mai mult decât că fiecare își trăiește viața. Rostul meu aici s-a încheiat, am avut un rost opt ani de zile pentru a pune în îndoială această casă, pentru a pune în îndoială viața unui om. Am crezut că o să-și revină și că o să se schimbe, că o să fie un om devotat, așa cum mi-a promis la început. Amănunte nu vreau să dau, spun doar că șapte ani de zile nu l-am înșelat nici măcar cu gândul și că am muncit ca un câine, că toată lumea m-a văzut, m-a văzut lumea cu mașini pe care mi le-am cumpărat în leasing.

Am pornit pe drumul ăsta nu întinzând mâna, am doi copii din altă relație și am fost invidiată, am fost arătată cu degetul, pentru ce? Pentru că am tăcut și am înghițit. Soțul meu era cu alte femei, dar nu am vrut să-l fac de râs. Dar toate astea s-au încheiat când m-am trezit pe patul de spital singură, singură, crezând că am cancer. Apoi m-am trezit în situația că din cauza faptului că s-a culcat cu alte femei, am luat o boală din care se făcea cancer la ovare, atunci m-am trezit la realitate, dar nu am avut puterea să plec din viața lui. Azi mi-am luat toate lucrurile din casa în care am muncit cinci ani de zile și nu am ieșit nicăieri. Toate pozele mele au fost aruncate într-un colțișor cu răutate, iar aici în cameră au fost aduse femei, știind că oglinda asta am cumpărat-o eu cu 1800 de euro, cu banii mei munciți, că eu nu am luat bani de la el.

Vreau viața unei femei care să trăiască în pace toată viața. E ultima dată când am venit aici, de data asta am pus punct definitiv’ a spus Brigitte Sfăt, cu părere de rău. La începutul lunii august un nou scandal monstru s-a iscat între Ilie Năstase și Brigitte. Bruneta îl acuză pe fostul tenismen că ar fi intrat pe geam şi i-a luat haine din casă. Poliția a fost chemată de urgență.

