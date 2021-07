Timișoreanca Alina Vidican, fostă Borcea, se mărită cu un milionar brazilian

Dupa divortul de Cristi Borcea, timisoreanca Alina Vidican a reusit sa-si gaseasca linistea in bratele unui milionar brazilian. Barbat care, de altfel, se supune tuturor dorintelor iubitei sale, in conditiile in care a acceptat ca, la nunta de lux programata la Miami, din meniu sa nu lipseasca sarmalele si costitele de miel.

Marele eveniment va avea loc pe 26 august.

„26 august, anul acesta! Alina se ocupa cu o companie de organizare de nunti de tot ce este nevoie si sunt sigur ca va fi minunat. Luna de miere va fi hotarata in curand, nunta este la mijlocul sezonului de curse, asa ca poate fi chiar pe pista (rade, n. red.) Glumesc cu asta, ca daca cer asa ceva ca ma va ucide”, a spus Claude.

„Alina va avea un nou nume, curand. Ii multumesc partenerei mele de viata, Alina, pentru dragostea pe care mi-o arata si pentru suportul pe care mi-l ofera”, a mai spus, recent, milionarul brazilian.

Iubitul fostei sotii a lui Cristi Borcea se mai ocupa si de administrarea a trei companii care au ca domeniul de activitate masinile exotice sau clasice, magazin de motoare de performanta, cursa si reparatii si vopsitorie auto.

Logodnicul Alinei Vidican este pilot de curse si un antreprenor de mare succes. Claude Senhoreti este un om de afaceri celebru in Miami. Originar din Brazilia, milionarul castiga venituri impresionante in domeniul auto si in cel imobiliar, fiind unul dintre cei mai bogati oameni din domeniul auto.

