Bucurie, lacrimi și prietenie, în Caraș Severin

Timp de cinci zile, în Caraș Severin, s-a desfășurat Tabăra din Inima Familiei, proiect educațional al Departamentului de Tineret din Cadrul Episcopiei Caransebeșului, în colaborare cu ATOR BM, Primăria și Biblioteca Orașului Bocșa, unitățile de învățământ, centrele catehetice și Bisericile Ortodoxe din Bocșa Română și în parteneriat cu Centrul de Tineret Moniom, Asociația Învățătorilor Caraș-Severin, și Biblioteca ,,Paul Iorgovici” Caraș-Severin.

În perioada 26-30 iunie 2022, pe o vreme caniculară, 30 de tineri bocșeni de toate vârstele au avut șansa și bucuria de a participa la o experiență inedită. Coordonatorii și voluntarii taberei, prin implicare, responsabilitate și mult suflet au reușit să le câștige încrederea și să ajungă la inima copiilor dornici de o socializare autentică.

Atelierele si activitățile desfășurate în tabără au fost susținute în diverse locații: în biserici și la Mănăstirea Vasiova, la Casa de cultură și în sala din Parcul ,,Pescăruș”, la Așezământul ,,Sf.Nectarie”, în aer liber pe ,,Groza”, pe Aleea cu tei și Insula Paradis.

De asemenea, la Sărbătoarea Sf. Apostoli Petru și Pavel toți tinerii au participat la Sfânta Liturghie, iar la începutul și finalul zilelor de tabără s-au rostit la comun, cu multă evlavie, Rugăciunile de Dimineață, Rugăciunile de Seară și s-au intonat multe cântece bisericești.

Chiar dacă a fost vacanță, această tabără a reprezentat pentru toți beneficiarii ,,o școală după școală” sau pentru unii, mai mult decât școala… momente de trăire duhovnicească și emoție intensă în care au cunoscut oameni ai Lui Dumnezeu și prieteni adevărați. Cu siguranță, nu se vor despărți niciodată, așa cum au mărturisit!

Printre lacrimi, bucurie și emoții, câțiva tineri au dorit să-și exprime gândurile și impresiile la finalul TDIF Bocșa:

„Tabăra din Inima Satului…nici nu știu dacă o pot numi doar așa! Cred că ar trebui sa o numim ” Tabăra copiilor Lui Dumnezeu !”Această oportunitate de a avea acest fel de evenimente pentru tinerii din ziua de astăzi, înseamnă foarte mult pentru toti copilașii/adolescenții de toate vârstele! ,,Dragostea nu cade niciodată” Aceasta era fraza care ne-a învățat că trebuie să iubim pe toată lumea, orice om, oricum ar arăta, cum ar fi! Doamne, cât de bun ești cu noi! Mulțumim Doamne! Mulțumim TDIS! mulțumim tuturor!” (Narcis Căldăraș, 16 ani)

,,Opinia mea despre tabăra de la Bocșa conține mai multe repere. M-am simțit foarte bine, am învățat multe lucruri, cum ar fi: Cum să îmi fac prieteni și cum sa îi aleg, cum să mă apropii mai mult de Dumnezeu și să Îl iubesc ; faptul că trebuie să respecți și să iubești pe oricine, indiferent de etnie și religie, indiferent de trăsăturile fizice și morale ; explicarea Sfintei Liturghii, justificarea anumitor răspunsuri despre tot ce ține de religie și Dumnezeu! În concluzie, părerea mea este că merită să treci printr-o astfel de experiență! “,a afirmat Boțan Beniamin, 15 ani, elev al Seminarului Teologic din Caransebeș.

„În această tabără, am simțit că s-a pus foarte mult suflet, de fapt câte o bucățică din sufletul tuturor celor implicați. Am învățat o mulțime de lucruri noi, am trăit experiențe inedite și am găsit răspunsuri la multe din întrebările pe care mi le puneam. Toți cei implicați în TDIF au fost o inspirație pentru mine și datorită lor mi-am întărit legătura cu Dumnezeu! Îmi doresc să ne revedem cu bine și pe viitor, să rămânem prieteni pe viață!” (Flavia Martonos, 14 ani).

„La început nu mi s-a părut cine știe ce ! Mi s-a părut puțin plictisitor, dar pe zi ce trecea, începea să devină din ce în ce mai interesant . Acum chiar îmi pare rău că m-am despărțit de participanți și de voluntari. Aș mai vrea să stau cu ei o săptămână, două, chiar și o lună, atât de dragi mi-au devenit. Doresc să devin parte a acestui proiect extraordinar, să devin voluntar”, a afirmat Bogdan Voinovici, în vârstă de 16 ani.

La finalul taberei am constatat că sămânța cultivată într-un ogor fertil a adus rod însutit, obiectivele propuse au fost atinse, iar în viitor ne dorim ca și mai mulți copii să beneficieze de aceste minunate activități; astfel, propunem să se continue TDIF la Bocșa.

”Alese mulțumiri Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului pentru binecuvântarea pe care a acordat-o ca la Bocșa să se desfășoare o tabără duhovnicească și educativă foarte folositoare în comunitate.

Recunoștință și prețuire coordonatorilor, voluntarilor, părinților, cadrelor didactice, participanților și tuturor celor implicați în organizarea acestui minunat proiect educațional și de formare duhovnicească a tinerilor, în aceste vremuri complicate și încercate!

Mulțumim Lui Dumnezeu pentru că în aceste zile ni s-a deschis o poartă spre Împărăția Cerurilor: „Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți, căci a unora ca aceștia este Împărăția Cerurilor!” (Luca 18,16) – a mărturisit Silviana Maria Ferciug.

Comentarii

comentarii