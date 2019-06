Burse pentru elevi disponibile la British International School of Timisoara

Prima școală internațională, cu program educațional de tip Cambridge – British International School of Timisoara – oferă două burse de merit pentru anul școlar 2019-2020, adresate elevilor foarte talentați care doresc să urmeze cursurile primei școli cu profil britanic din Timișoara, dar nu au susținerea financiară necesară.

Astfel, pentru anul școlar care urmează sunt disponibile o bursă de merit pentru anul 7 (11 ani) și o bursă școlară pentru anul 8 (12 ani). “Dorim să sprijinim acei copii care doresc să beneficieze de sistemul nostru de învățământ, însă a căror familie nu pot susține costurile aferente. Suntem bucuroși să anunțăm că organizăm un concurs pentru a descoperi elevi merituoși, atât pe plan academic, cât și prin prisma talentelor vacționale și artistice pe care le au și care au demonstrat prin rezultatele obținute că merită să facă parte din familia școlii noastre”, arată Ciprian Țiplea, directorul British International School of Timișoara..

Bursele sunt acordate în baza unor criterii academice, incluzând portofoliul școlar în baza rezultatelor obținute, dar și talentul vocațional și artistic al elevilor candidați. Astfel, bursele vor fi oferite in urma unei analize da ocumentelor suport (inclusiv referințe de la școala actuala), a unui interviu cu elevul și cu părinții / reprezentanți legali, precum și pe baza unei testări a elevului ținând cont totodată de situația materială și contextul social economic al familiei. Dosarul de aplicare pentru o bursă școlară este disponibil pe site-ul școlii – www.britishschool-timisoara.ro. Aplicanții trebuie să descarce documentele, să le completeze și să le trimită prin email la office@britishschool-timisoara.ro până cel târziu luni data de 1 iulie 2020.

Dosarul de aplicare care trebuie depus, conține:

Formular de înscriere;

Scrisoare de intenție;

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul programului de burse academice;

Copie certificat de naștere;

Cel mai recent raport școlar (foaie matricolă);

Orice alte documente care ar putea veni în sprijinul dosarului;

Documente suport privind situația financiara a familiei.



British International School of Timisoara își va deschide porțile în septembrie pentru elevi începând cu clasa pregătitoare (4 ani) și până la clasa a 9-a (13 ani). Pe de altă parte, procesul de înscriere se află pe final, fiind disponibile câteva locuri la anumite clase.

British International School of Timișoara introduce o nouă viziune în educația preuniversitară din zona de vest a țării, dar validate și apreciată în orașe din întreaga lume. În România există școli similare care funcționează de mai mulți ani la București și Cluj-Napoca. Sistemul educațional propus își are rădăcinile în Marea Britanie și este recunoscut la nivel internațional pentru modul armonios și pragmatic în care imbină un curriculum academic de înalt nivel cu un program extracurricular bogat. Astfel, copiii dezvoltă cunoștințe generale, înțeleg aplicarea practică a acestora, își dezvoltă aptitudini pe anumite domenii în funcție de abilitățile și pasiunile pe care și le descoperă și au, totodată, un divers program care îi dezvoltă din punct de vedere social, emotional și cultural. British International School of Timișoara va fi acreditată de Council of British International Schools (COBIS), ceea ce reprezintă diploma de platină pentru o școală de acest gen și va avea un curriculum britanic oferit de Cambridge Assessment International Examination.

Comentarii

comentarii