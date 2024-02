Campanie de sterilizare/castrare gratuită a câinilor și pisicilor cu și fără stăpân, organizată de Asociația „Free Amely 2007”

Asociația „Free Amely 2007” din Lugoj organizează, o nouă campanie de sterilizare/castrare gratuită a câinilor și pisicilor cu și fără stăpân. Acțiunea – prima din acest an – se va desfășura sub deviza „Le iubim, nu le înmulțim” și va avea loc în zilele de 24 și 25 februarie, în intervalul orar 9-17, la Cabinetul veterinar „farma EcoVet” din localitatea Găvojdia , nr. 295. Acțiunea este sponsorizată de Halona for Dogs e.V., din Germania, iar echipa medicală este formată din dr. Simon Cubin (coordonator campanie), dr. Daniel Cubin, dr. Alexandru Brăila, tehn. vet. Laurențiu Avram și tehn. vet. Ioan Pop. “Se pot steriliza, conform legislației din România, femelele, începând cu vârsta de 4 – 6 luni și masculii, începând cu vârsta de 6 – 8 luni. Nu trebuie să lăsați femelele să fete o dată, este obligatoriu să le sterilizați încă de când sunt pui. Femelele care au fătat deja, pot fi sterilizate la cel puțin 2 luni după fătare, ca să li se refacă organismul. Atenție: pentru că operația de sterilizare se face sub anestezie generală, în ziua în care animalul dumneavoastră va fi operat, să nu-i dați nimic să mănânce, să-i dați doar apă! Dacă, de obicei, animalul este liber, vă rugăm să-l închideți, cu o seară înainte, într-un spațiu în care să nu prindă nici măcar păsări sau șoareci. Persoanele care aduc animalele la sterilizat, să aibă asupra lor actul de identitate (buletinul sau pașaportul), fiindcă vor completa, pentru fiecare animal ce urmează să fie sterilizat, Declarația de risc de anestezie și Fișa animalului. Să aduceți, dacă aveți, carnetul de sănătate al animalului. Operațiile de sterilizare sunt absolut gratuite. Dacă animalul pe care îl aduceți la sterilizat nu are carnet de sănătate, contra cost, puteți opta pentru: carnet de sănătate, microcip, vaccin (pentru animalele din comunele Gavojdia și Știuca, vaccinul antirabic este gratuit), produse pentru deparazitare internă și externă”, transmit organizatorii campaniei. Pentru programarea câinilor și pisicilor la castrat/sterilizat, proprietarii animalelor sunt rugați să sune la numerele de telefon 0731973866 sau 0726692964.

