Carantină sau nu la Timișoara? Liberalii consideră că nu se impune măsura

Deocamdată nu se pune problema carantinării Timișoarei, chiar dacă rata de infectare este una ridicată. Fruntașii liberali timișeni, nu sunt fanii unei asemenea măsuri ultimative în orașul de pe Bega, ei susțin astfel opina Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș, care a băgat în carantină numeroase alte localități din județ, dar nu și Timișoara. Ideea este clar în opoziție cu cea promovată de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, chiar de la momentul instalării pe funcție.

Ciprian Bogdan, candidatul PNL la Camera Deputaților, medic epidemiolog prin pregîtirea universitară urmată, spune că o asemenea măsură nu se justifică. El vorbește chiar de o scădere a ratei de infectare în oraș.

”Timișoara, la momentul actual nu este în situația de a intra în carantină, nu se justifică acest lucru. Rata de infectare a început ușor ușor să scadă. Sigur, nu putem să ne bucurăm încă, trebuie să așteptăm un parcurs de cel puțin 14 zile. Gândiți-vă la modelul suedez, un model pe care în vară toată lumea îl îmbrățișa. Uitați că lucrurile nu sunt chiar așa. Imunitatea de turmă obținută pe cale naturală provoacă un număr uriaș de bolnavi și sucombă aproape orice sistem medical”, a declarat Ciprian Bogdan.

Nici președintele PNL, Alin Nica, nu e adeptul unei carantinări, el spune că Timișoara nu îndeplinește condițiile necesare… pentru că ar avea multe spitale.

„Nu pot să vă spun dacă Timișoara va fi sau nu carantinată. Momentan nu îndeplinește condițiile de carantinare, aceasta după criteriile stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică. Am văzut dezbaterea acesta că de ce Timișoara, cu nu știu cât la mie, nu intră în carantină și intră alte orașe cu mai puțin la mie. Este chestiunea de capacitate a spitalelor. Timișoara are una dintre cele mai mari capacități în spitale. Și de aceea poate Timișoara nu îndeplinește încă acele criterii, dar le va îndeplini la un coeficient mult mai mare. Noi sperăm să nu ajungem la acea situație și am observat că în ultima săptămână că măsurile de restricționare încep să își arate efectele. Am ajuns la un platou.”, a declarat Alin Nica.

Comentarii

comentarii