Caravana Lions Timişoara Bastion se pregătește și în 2019 de un adevărat tur de forță – 500 km de… zâmbete

Caravana de Crăciun a Clubului Lions Timișoara Bastion este de 5 ani de zile unul din singurele momente în care mai mulți copii defavorizați din județul Timiș pot să zâmbească. Și în anul acesta organizatorii vor parcurge 500 de km pentru a aduce bucurie în sufletele a 80 de copii din 27 de familii fără posibilități materiale. Fiecare dintre acești micuți va primi un sac plin cu cadouri: rechizite, hăinuțe, obiecte de igienă, fructe, sucuri, jucării și multe dulciuri. În plus, pentru fiecare familie vor fi pregătite pachete conținând alimente și produse de primă necesitate.

Scopul caravanei, aflată la a 5-a ediție, este de a ajunge acolo unde este cea mai mare nevoie, la copii din județul Timiș aflați în situații limită. Caravana este organizată în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș iar toți copiii și familiile acestora sunt sub atenția acestei instituții.

Campania își dorește sa fie alături de acești copii nu numai prin dulciuri și jucării ci și prin mâncare, produse de igienă și nu în ultimul rând haine groase, ghiozdane, rechizite. Mulți dintre acești copii abandonează școala pentru că nu au rechizite și haine adecvate sezonului rece. Unul dintre obiectivele caravanei este de a preîntampina abandonul școlar din aceste cauze.

Anul acesta, prin contribuția generoasa a angajatilor din cadrul companiei Continental si a membrilor clubului, s-a reușit aducerea în case și suflete spiritul Crăciunului și certitudinea că de sărbători aceşti copii şi familiile lor nu au fost uitați.

“An de an vedem sărăcia în care trăiesc mulți dintre acești copii. Unii dintre acești copii nu au primit niciodată cadouri de Craciun, până acum! Atât de gravă este situația lor… Vrem să aducem un zâmbet pe fața lor prin acțiunea noastră. Ca o noutate absolută față de anii trecuți, începând cu acest an ne dorim să sprijinim câțiva copii si cu o bursă lunară care să îi ajute să nu abandoneze școala. Cu ajutorul oamenilor cu inimă mare, sunt sigur că o vom putea face. Oricine poate să ajute cu orice. Cel mai simplu mod este să facă o donație în bani pe site-ul nostru la adresa http://lionsbastion.ro/donatie.html “, a declarat Flavius Nucea președintele Clubului Lions Timișoara Bastion.

Cei care doresc să sprijine această inițiativă și să afle mai multe pot accesa site-ul http://lionsbastion.ro/caravana/

