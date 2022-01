Caz șocant în Caraș-Severin! Un bărbat bătut susține că a fost bătut și aruncat în Dunărea înghetată

Un caz șocant a avut loc în Caraș-Severin. Un bărbat de 55 de ani din Moldova Nouă susține că a fost bătut și aruncat în Dunăre.

Totul s-ar fi întâmplat după ce a plecat de la barul din sat, iar trei indivizi au sărit asupra lui și l-au băgat în portbagaj, relatează Realitatea PLUS. Acesta a sunat la 112 cât timp era în portbagajul mașinii, potrivit propriilor declarații.

„Am fost la un local din oraș, am băut o bere și am venit acasă. M-au adus doi vecini cu mașina. Am coborât, când trei indivizi cu care mă întâlnisem și mă salutasem la bar m-au trântit din senin și m-au lovit. M-au băgat apoi în portbagaj. M-am împotrivit, încercând să nu le permit să închidă portbagajul. Mi-au dat cu parul până mi-au rupt piciorul! Mi-a reproșat unul dintre ei că i-aș fi spus eu ceva lui taică-su acum vreo 27 de ani și mi-a spus că exact în acel loc în care m-au aruncat pe mine în Dunăre l-a scos apa pe taică-su înecat!”, a povestit bărbatul, potrivit expressdebanat.ro.

A ajuns la spital după ce a fost găsit de polițiști înghețat de frig și cu piciorul rupt, cu urme de violență pe corp.

Dupa ce a iesit din spital, bărbatul a depus o plangere pentru tentativa de omor si alte violente și a declarat ca nu stie cine l a lovit.

Polițiștii urmează să-i identifice pe agresori și să instrumenteze dosarul penal deschis în cauză.

