”Cea mai frumoasă polițistă” de la IPJ Timiș a pierdut procesul cu Impact Press

Curtea de Apel Timisoara si-a motivat Decizia Civila nr. 289, pronuntata la termenul din 29.09.2022, in dosarul nr. 846/325/2020*, prin care a respins definitiv actiunea in raspundere civila delictuala initiata de Ianos Adina Stela, agent principal la Politia Municipiului Timisoara, care s-a simtit lezata de articolele aparute in ziarul Impact Press cu referire la modul in care a obtinut transferul, de la un post de politie rurala apartinand Politiei Orasului Deta, in functia de dispecer la Politia Municipiului Timisoara.

In actiunea inregistrata la Judecatoria Timisoara, in februarie 2020, frumoasa politista a cerut instantei obligarea jurnalistului la plata unei importante sume de bani, cu titlu de daune morale, pentru ca dupa aparitia articolelor de presa a plans si s-a stresat, a fost la psiholog, asa cum au confirmat si cei doi politisti chemati ca martori, sa fie stearse toate articolele in care ii apare numele si jurnalistul sa fie obligata sa nu mai scrie niciodata despre domnia sa. Chiar si avocatul sau a mentionat in instanta ca, din cauza articolelor de presa, “clientei mele, care este foarte frumoasa, i s-a compromis cariera, pentru ca n-o sa mai poata avansa in functie”…

In proces au fost citati ca martori chiar si sefii Politiei Municipiului Timisoara, comisarii sef Daniel Draguta si Ionel Iacobescu, pentru a relata imprejurarile in care tanara agenta de politie, fara sa sustina niciun concurs, a fost avansata de la Postul de Politie Denta in functia de dispecer la poarta Politiei Municipiului Timisoara, trecand si pe la Sectia 3 Politie. Adica, urmand traseul profesional al comisarului sef Ionel Iacobescu, fostul sef al Politiei Deta, in subordinea caruia s-a aflat, inca de la ocuparea functiei, agenta de la postul de politie Denta.

Pentru a demonstra baza factuala a articolelor sale, jurnalistul i-a propus ca martori pe fostul lider de sindicat din cadrul IPJ Timis, Valer Kovacs, si agentul sef principal George Tecu, cel care a fost mutat de la poarta PMT pentru ca functia de dispecer sa fie preluata de Adina Ianos. In declaratia sa, Valer Kovacs a dezvaluit diligentele sindicale pe care le-a intreprins pentru ca politistului George Tecu, aflat cu putin timp inainte de pensionare, sa nu i se faca o mare nedreptate profesionala.

De asemenea, George Tecu a relatat modalitatea in care, dupa 14 ani in care si-a desfasurat activitatea ca dispecer la PM Timisoara, fara ca vreodata sa fi fost sanctionat disciplinar, a fost schimbat din functie, printr-o dispozitie semnata de cei doi sefi, si trimis in patrulare pe frontiera, iar in locul sau numita Adina Ianos.

In ciuda tuturor probelor prezentate in apararea jurnalistului, la termenul din 02.06.2021, Judecatoria Timisoara a admis partial actiunea politistei si a dispus stergerea articolelor asa-zis ofensatoare, plata cheltuielilor de judecata si daune morale in valoare de 500 de euro.

Ulterior, apelul a fost respins de Tribunalul Timis, judecatoarele Mihaela Matei si Gabriala Diaconu considerand ca politistul nu este functionar public si ca, daca nu ar fi fost vorba despre viata privata a unei politiste, articolele nu ar fi avut ratingul scontat si ar fi ramas la „periferia” interesului public.

In schimb, instanta de recurs a decis ca jurnalistul a avut o solida baza factuala cand a redactat articolele care au facut obiectul procesului civil.

„Curtea constata ca articolele de presa incriminate au abordat obiectiv un subiect de interes public: sesizarea oficiala a sindicatului din cadrul Politiei Timis cu privire la modalitatea in care un agent de politie, ce functiona ca dispecer de 14 ani in cadrul Politiei municipiului Timisoara a eliberat postul sau, pe care ulterior, a fost incadrata reclamanta.

Baza factuala a materialelor de presa a constituit-o sesizarea sindicatului si petitiile formulate la DGA si IPJ Timis, de catre agentul de politie transferat – ce a reclamat exercitarea unor presiuni asupra sa pentru a parasi postul detinut in favoarea reclamantei. Jurnalistul care a informat opinia publica despre acest subiect a expus aspecte privind activitatea profesionala a persoanelor implicate – care sunt angajati ai Politiei, o institutie de interes public – in legatura cu imprejurarea in care a fost eliberat postul de dispecer, pentru ca, mai apoi, pe postul devenit vacant sa fie incadrata reclamanta”, au stabilit judecatoarele Andra Andrei, Cristina Popovici si Raluca Adam.

Prin urmare, nu exista fapta ilicita – astfel ca actiunea formulata in cauza a fost catalogata ca neintemeiata si, in consecinta, respinsa. „Admite recursul formulat impotriva deciziei civile nr. 537/12.04.2022 pronuntata de Tribunalul Timis in dosarul nr. 846/325/2020. Caseaza decizia recurata si, rejudecand: Admite apelul formulat impotriva sentintei civile nr. 7185/02.06.2021 pronuntata de Judecatoria Timisoara in dosarul nr. 846/325/2020. Schimba, in parte, sentinta apelata in sensul ca: Respinge actiunea formulata de catre reclamanta Ianos Adina Stela impotriva paratului, avand ca obiect pretentii si obligatie a face”, se mai mentioneaza in Decizia Civila nr. 289.

„Domnisoara Adina Ianos a incercat sa obtina un certificat de buna purtare institutionala in cadrul Politiei Municipiului Timisoara, prin manipularea justitiei, lucru cat pe ce sa ii reuseasca, necontestand atentia si apropierea excesiva de seful sau Iacobescu, adjunctul PMT, al carui traseu profesional l-a urmat indeaproape, recunoscand ca niciodata nu a formulat vreun raport de mutare si nici nu a sustinut vreun concurs, deciziile de mutare succesiva fiind initiativa exclusiva a sefului sau, care si-a dorit ca domnisoara Adina sa ii fie in preajma, prezenta acesteia fiind o conditie absolut necesara pentru asigurarea unui management performant in functia de adjunct al Politiei Municipiului Timisoara.

De asemenea, nu contest utilitatea profesionala si necesitatea domnului Iacobescu de a o aduce in echipa domniei sale, insa nu prin abuzul exercitat asupra dispecerului Tecu, care dupa 18 ani de dispecerat a fost trimis la Sectia 3 ca si conductor caine, in patrulare, fapt ce a declansat acest scandal si interesul justificat la presei, care are obligatia de a monitoriza modul in care se fac promovarile in Politie.

De remarcat ca nici domnisoara Adina, nici domnul Iacobescu nu au avut nimic de suferit profesional ca urmare a publicarii scandalului, astfel incat nu am inteles de ce atata inversunare impotriva noastra, dar cum se spune in popor, subordonarea este oarba”, a precizat avocatul Florin Kovacs la finalul acestui proces.

Comentarii

comentarii