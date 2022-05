Cei 6 finaliști ai concursului Apa pe care ne-o dorim The Water We Want

Cei 6 finaliști ai concursului Apa pe care ne-o dorim The Water...

Etapa locală a concursului internațional de creație artistică pentru copii și tineri Apa pe care ne-o dorim ( The Water We Want ) s-a încheiat. Au fost înscrise 72 de lucrări, aproape de trei ori mai multe decât anul trecut, realizate de copii și tineri cu vârste între 6 și 18 ani.

Participarea la concurs a implicat circa 150 de elevi, de la 18 unități de învățământ-școli, grădinițe și afterschool.

Loredana Leordean a explicat că această competiție Apa pe care ne-o dorim este organizată de Rețeaua Internațională a Muzeelor Apei , sub patronaj UNESCO, în care Aquatim este membru, prin Centrul educațional Aquapic de la fosta Uzină de Apă Industrială a Timișoarei.

Tema ediției prezente a concursului este apa dulce. În lucrările primite la Aquapic, copiii și tinerii au surprins aspecte legate de natură și biodiversitate, consum sustenabil, ecosisteme și poluare. Cei șase finaliști ai etapei locale și lucrările care s-au calificat pentru faza internațională de jurizare sunt:

Colectiv clasa 1, Liceul Teoretic Willam Shakespeare Timișoara: Water Fairy, Fairy of Life (Zâna apei, zâna vieții), categoria desen, 6-12 ani;

Amarilis Moisa, 13 ani, Școala Gimnazială nr. 24 Timișoara: Water Full of Life (Ape pline de viață), categoria desen 13-18 ani;

Daria Duinea, 12 ani, Școala Gimnazială nr. 24 Timișoara: A Beautiful Landscape on a Plastic Bottle’s Label (Peisaj frumos pe eticheta une sticle din plastic), categoria desen, 6-12 ani;

Alexandra Maria Trancă, 17 ani, Liceul Tehnologic Petrache Poenaru, Bălcești județul Vâlcea: The Flow of Water (Cursul apei), categoria desen, 13-18 ani;

Damaris Ianaș, 12 ani, Școala Gimnazială nr. 24 Timișoara: A Lake as Clean as a Glass of Water (Un lac curat ca un pahar cu apă), categoria desen, 6-12 ani;

Ingrid Vaștag, 8 ani, Liceul Teoretic Grigore Moisil Timișoara: The Water in Our Lives (Apa în viața noastră), categoria alte creații media, 6-12 ani.

Lucrările pot fi vizionate pe pagina de social media Aquapic, www.facebook.com/aquapic, și vor fi, de asemenea, publicate în expoziția digitală de pe site-ul dedicat concursului. Rezultatele finalei internaționale, în care se vor acorda șase premii a câte 300 de euro pentru cele mai bune lucrări de la fiecare categorie, vor fi anunțate în perioada mai-iunie.

Îi felicităm pe tinerii câștigători și pe profesorii lor coordonatori, Adriana Drai, Rodica Tache, Livia Trancă, Tamara Pantea, și le dorim succes și la etapa următoare!

Mulțumim tuturor participanților pentru contribuțiile pline de inspirație, precum și cadrelor didactice pentru îndrumare și implicare – spune Loredana Leordean.

