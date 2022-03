Cele mai bune motive pentru a juca mai mult Video Poker

Poate că nu ești mereu în cea mai bună formă de a juca la turnee foarte mari de poker, dar tot ai o poftă de joc pe care cu greu o stăpânești. Este important să știi că indiferent de care este situația și de cum te simți, vei putea mereu să alegi o alternativă de a te juca. Dacă nu crezi că ești capabil sau ești prea obosit să te joci la Poker live, ai mereu opțiunea de a alege Video Poker. Iar ca să te motivăm și mai mult, îți vom da și câteva motive pentru care este o decizie mai mult decât potrivită.

Îți oferă șanse mari de câștig

Poate că aparatele din punct de vedere fizic sunt asemănătoare cu cele de slot, dar acest lucru nu înseamnă că au și lucruri în comun. Dacă vei alege o platformă de joc precum Sportingbet sau orice alt operator din România, vei vedea că jocul de Video Poker este de multe ori ceva mai slab calitativ din punct de vedere al detaliilor grafice. Adică spectacolul oferit pe ecranul de joc este unul cu totul diferit. Ceea ce îți oferă în schimb jocul de video poker este avantajul câștigurilor mai mari. Știm deja că sloturile sunt cel mai greu joc din cazino din punct de vedere al câștigurilor.

Video Poker-ul este dezvoltat de fiecare producător astfel încât să îți poată oferi o rată de câștig și RTP de peste 99%. În timp ce pe piața din România există și sloturi care au un rtp de 94%. Deja este o diferență prea mare de care ar trebui să profiți. Evident, nu vei putea să simți acest RTP crescut decât pe termen lung, dar cine te grăbește? Cel mai bun mod prin care poți găsi o variantă profitabilă pentru tine este să te joci la jocurile de Video Poker care oferă cele mai mari plăți. Poți verifica asta pentru fiecare joc în parte.

Poți avea parte de plăți mari

Despre asta și vorbeam. Intenția unui jucător iubitor de Poker care are nevoie de o alternativă la jocul clasic este să și aibă parte de un joc video care este cât se poate de similar cu cel cu care este deja obișnuit. Chiar dacă jocul este unul guvernat de un algoritm matematic, VIdeo Pokerul este mult mai profitabil decât ai putea crede. De exemplu, câștigurile diferă în funcție și de cât pariezi pe fiecare mână, dar este important și care sunt mâinile pe care le ai atunci când câștigi. Pentru că aici este frumusețea jocului de Poker Video.

Pentru jucătorii care știu deja jocul de Jacks or Better, adică unul dintre cele mai populare jocuri de Poker Video din lume, tabelul de plăți ne spune că acest joc video oferă plăți în regim de 8/5. Într-un mod mai simplu, explicația ar fi că la pariul maxim de 5 credite per rundă, câștigurile tale vor fi multiplicate progresiv. Pentru o mână Jack or Better, care este cea mai simplă mână din acest joc, vei primi o plată de 1 credit, adică ți se va dubla pariul.

Dacă vei câștiga folosind mâini importante de la Full în sus, vei observa cum câștigurile cresc din ce în ce mai mult. Pentru un Careu de ași, plata este de 80 per credit. Dacă vei realiza o chintă de culoare, plata este de 50 per credit. Iar dacă vei avea o mână în care ai pariat 5 credite și ai câștigat cu o chintă roială, câștigul tău va fi de 4000 de credite. Adică vei plecat direct din cazino cu un profit destul de mare de care te vei putea bucura.

Implică strategie

Strategia este una dintre cele mai simple lucruri la care un jucător la pariuri are acces oricând își dorește. Mai mult decât atât, strategiile sunt permise și în cazino. Orice strategie aplici și nu implică număratul de cărți, vei putea să te folosești de ele pentru a-ți crește productivitatea. Jucătorii apelează la aceste stiluri de joc pentru că le crește exponențial șansele de câștig și este mult mai simplu să câștigi pe termen lung și să îți reduci cumva pierderile.

Ca idee principală, indiferent de strategia pe care alegi să o aplici, nu ar trebui niciodată să riști o mână mai slabă pentru una care ar putea plăti mai bine. Dacă ai deja în mână ceva promițător, ține cât de mult de cărți. Iar dacă ai început cu un mod de plată, rămâi cu acela. Nu schimba mizele în funcție de emoții.

Concluzie

Acestea sunt principalele motive pentru care pokerul video este un joc care poate deveni mult mai profitabil decât multe altele din cazinouri. Mult noroc!

