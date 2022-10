Cele mai de succes firme din Arad, premiate la Topul Firmelor 2022

Topul Firmelor – gala mediului de afaceri arădean, organizată de Camera de Comerț a revenit după o pauză de doi ani cauzată de pandemie, cu cea de-a XXIX-a ediție, vineri seara, la Expo Arad. 2624 firme care activează pe raza județului Arad s-au înscris în acest an în Topul Firmelor, dintre care 58 au primit marele trofeu pentru performanța de a ajunge pe locul 1 în top 5 ani consecutiv.

„Economia Aradului, deși a fost un an foarte greu, are un bilanț pozitiv, chiar foarte bun. Șomajul este de 1% la nivelul Aradului, exporturile sunt foarte stabile, sunt noi investitori care continuă să vină la nivelul județului, se stabilesc în Arad. Este o creștere permanentă a domeniului logisticii la nivelul Aradului, devenind unul dintre cele mai puternice județe cu dezvoltare în acest domeniu, cu spații de depozitare, cu cei care sunt unii dintre cei mai mari jucători în acest domeniu din Europa. Aradul are în acest moment un număr de trei terminale intermodale în județ, un număr de șase parcuri industriale la nivelul municipiului, un număr important de dezvoltări la nivelul localităților din teritoriu. Suntem printre altele singurul județ din România cu trei terminale intermodale și cu această zonă liberă fiind unul dintre județele cu cea mai mare atracție din acest punct de vedere. Avem și două orașe, Chișineu-Crișul și Sebișul, cu un șomaj de 0,5% și la nivelul Aradului avem un număr de 23.000 firme active, din care două treimi din ele sunt cu capital românesc. Aceste rezultate se datorează în primul rând mediului de afaceri arădean”, a spus Gheorghe Seculici, președintele Camerei de Comerț Arad și vicepreședintele Camerei de Comerț a României.

La gală a fost prezent și președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Dărăban, care a explicat că Topul Firmelor, contrar unor păreri, nu e o simplă gală, ci e o lucrare științifică pentru care au fost preluate bazele de date de la Finanțe. „S-a mers cu un soft comun în toată țara, s-a ținut cont de cifra de afaceri netă, de profitul din exploatare, de rata profitului de exploatare, de eficiența utilizării capitalului uman și de eficiența utilizării capitalului angajat. Deci, gala, propriu-zis, este o finalitate a acestui proces. În Topul firmelor nu intră firmele care în anul precedent fiscal au avut datorii la Fisc, nu intră companii cu zero salariați, deci sunt niște criterii de care am ținut cont și criterii de care se ține cont de mai bine de 25 de ani”, a explicat Mihai Dărăban, președintele Camerei de Comerț a României.

Acesta a făcut și o amplă analiză a situației mediului de afaceri din România, afirmând că nu este de bun augur să se pună pecetea crizei peste situația actuală, întrucât cifrele de afaceri ale firmelor arată o creștere. A remarcat că mai degrabă ne aflăm într-un „război al energiei” care însă va aduce progres, dar efectul va fi văzut abia peste 3-4 ani. Pe de altă parte, a dorit să atragă atenția asupra unei probleme trecută cu vederea, anume deficitul balanței comerciale în România: „Nu vreau să spun că am pierdut războiul cu exportul, dar este un proces lent de creștere și de aceea cred că putem umbla mai mult pe segmentul producției în țară, indiferent de naționalitatea producătorului, să reușim să echilibrăm puțin această balanță. Vă spun că anul acesta cred că terminăm cu 30 de miliarde deficit al balanței comerciale. Cred că acest lucru trebuie să ne pună pe gânduri. Aș mai sublinia un lucru. Economia românească este extrem de polarizată. Sunt foarte puțini jucători economici și aș vrea să vă felicit pe cei care sunteți în top, pentru că cei care există în top, chiar există”, le-a transmis Mihai Dărăban oamenilor de afaceri prezenți la gală.

Festivitatea de premiere a firmelor a fost intercalată cu momente artistice. Au încântat publicul domnișoarele de la cvartetul Hypnotic, a fost și un moment de dans sportiv oferit de Royal Steps, iar cea care a închis seara a fost trupa timișoreană Pragul de Sus. Pe lângă premierea firmelor, în acest an au fost premiați și elevii care au obținut rezultate deosebite la olimpiade (de latină, slovacă, economie, religie, geografie), dar și la competiții sportive (aruncări, lupte greco-romane și Special Olympics) și a fost premiată și Asociația Club Sportiv UTA „pentru rezultatele financiare obținute și pentru promovarea națională a imaginii județului Arad”.

Firmele care au primit trofeul pentru 5 ani la rând pe locul 1 sunt, după cum urmează: Alex Company Import Export SRL, Apa Plus 97 SRL, Auto Schunn SRL, B.N. Business SRL, Bravia Total SRL, Cerbul Albastru SRL, Coficab Eastern Europe SRL, Comard Palard SRL, Compania de Apă Arad SA, Complete Consulting Team SRL, Darimex International SRL, Depozitar Infoarhive SRL, Distinct Mob SRL, Edy Optic LTT SRL, FCC Environment România SRL, Gamanor SRL, Gema Superb SRL, Genesys Medical Clinic SRL, Gica Import-Export Italia SRL, Global Tehnic SRL, Gospodărirea Comunală Arad SA, Guala Pack Nădab SRL, Hertex SRL, Holze Design Industry SRL, Horga Consulting SRL, IAC SA, In Memoriam SRL, Instal Group SRL, JCM Professional Buildings SRL, Lacto Food SRL, Lampia Molds SRL, Lampia Rom SRL, Landisa Plant SRL, Licco Prompt 2000 SRL, Lori Com Impex SRL, Man Protection SRL, Maresi Food Broker SRL, Maschio-Gaspardo România SRL, Mige Prod SRL, Minimaxx Sofa SRL, Miritex-Ineu SRL, Nextnet SRL, Pizza 5 Colturi SRL, Porkprod SRL, Primagra SRL, S.I.S Events SRL, Sildor Total Serv SRL, Societatea Comercială de Producție Industrială de Aparataj, Centralizare și Telecomandă Căi Ferate „SPIACT Arad” SA, Textile Medicale SRL, Transylvania Invest SRL, VBN Doors SRL, Verbita SRL, Verbita Truck SRL și Zepotech SRL.

