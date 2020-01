Cele mai spectaculoase proiecte rezidențiale din România

Compania de consultanta in constructii IBC Focus a realizat, cu ajutorul Asistentei Virtuale de Ofertare la Șantiere – Victa –, o listă de 5 proiecte rezidențiale cu concepte spectaculoase, aflate în diferite stadii: incipiente, de autorizare, de construcție sau chiar finalizate.

Vox Vertical Village, Timisoara

Una dintre caracteristicile Vox Vertical Village, pe langa arhitectura impozanta, consta in peisagistica de exceptie. Zone generoase de verdeata, terase mari si spatii interioare aerisite; acestea sunt caracteristicile principale ale noului complex rezidential din Timisoara. Imobilul beneficiaza de terasele private ca spatii dedicate relaxarii, cu panorame asupra Timisoarei, gradinile comune, lobby-urile interioare. Unicitatea proiectului este totodata redata de procesul de implementare a proiectului de peisagistica, transferul plantelor si arborilor, biodiversitatea. Investitia in dezvoltarea Vox Vertical Village se ridica la 14 milioane de euro, termenul de livrare prevazut fiind sfarsitul anului 2019.

West City Tower, Cluj-Napoca

West City Tower este cel mai inalt bloc de locuinte din Romania, cuprinzand 25 de etaje, 5 etaje de parcare, spatiu de joaca, 182 de apartamente, 2 lifturi, dintre care un lift panoramic. Constructia se afla la nivel de structura, zidarie si tamplarie.

Wings, Cluj-Napoca

Pe langa arhitectura spectaculoasa, imobilul este pre-certificat RoGBC (Romanian Green Building Council) ca proiect verde – Green Homes, implicand crearea unor locuinte sustenabile, minimizand impactul pe care constructia sau operarea locuintei il are asupra mediului. In prezent proiectul este in constructie, edificandu-se structura imobilului.

Stejeris, Brașov

Proiectul are o priveliste deosebita asupra orasului, comunitate cu acces controlat in care vegetatia ramane abundenta prin gradini comune (grasina panoramica deasupra orasului) si private (50% din suprafata terenului este spatiu verde), suprafete mari, comprimare eficienta, terase largi si gradini private. Cladirile sunt dispuse pe un sit astfel incat sa nu obstructioneze legatura vizuala a apartamentelor cu Scheii Brasovului, vf. Tampa, vf. Postavarul.

Turnurile gemene, Arad

Proiectul va fi amplasat pe malul Muresului, acesta se afla intr-o faza incipienta, intentionandu-se edificarea a 2 imobile cu 26 de etaje care vor fi solidarizate la etajele 20-21 printr-un element de legatura, acoperita cu o terasa verde. Suprafata construita prevazuta este de maxim circa 3000 mp. Prin reducerea pe verticala a suprafetei construite vor rezulta o serie de terase circulabile care vor avea destinatia de parcuri suspendate, cu o suprafata de 2.585,25 mp.

