Sky Group la 20 de ani: Povestea merge mai departe!

În urmă cu două decenii, un startup început în Timișoara a avut o altfel de abordare: să revoluționeze piața națională a imprimantelor, aducând inovație și eficiență în fiecare birou și în fiecare casă. Din 2004 și până acum, Sky Group s-a transformat într-un lider de necontestat în producție, import și distribuție.

Astăzi, Sky Group nu doar că și-a atins obiectivele, dar încearcă să se autodepășească în permanență, continuând să transforme visul în realitate. La aniversarea a 20 de ani, compania sărbătorește nu doar succesul, ci și impactul pe care l-a avut asupra unui domeniu extrem de dinamic.

“Am pornit de la zero, cu o idee simplă, dar puternică. Într-o eră dominată de gadgeturi și inovație, am vrut și am reușit să oferim soluții accesibile și de top, care să facă tehnologia ușor de folosit pentru toți”. Rezultatele? Două decenii de dezvoltare care au simplificat și îmbunătățit continuu soluțiile de print.

De la consumabile pentru imprimante, până la soluții de gestionare eficientă a documentelor, Sky Group a pus întotdeauna accent pe calitate și accesibilitate. Auditurile noastre eficiente și soluțiile inteligente de economisire a costurilor au ajutat numeroase afaceri să își maximizeze potențialul, reducând în același timp impactul asupra mediului.

Este evident că implicarea și dedicația echipei Sky Group au fost cruciale în transformarea provocărilor în oportunități și în construirea și consolidarea unui business de succes. Acum, la ceas aniversar, adresăm un mare “Mulțumesc!” tuturor celor care au făcut alegerea de a ne fi alături pe tot parcursul acestei călătorii. Încrederea și efortul comun ne-au determinat să rămânem an de an în top și să ne străduim să ne depășim în permanență standardele.

Sky Group își arată acum recunoștința față de partenerii săi de afaceri și de clienți, care au fost coloana vertebrală a succesului său. “Fără încrederea și suportul lor, povestea noastră de succes nu ar fi fost posibilă”, mărturisește astăzi Bogdan Ghibea.

De asemenea, programul inovator Print&Plant și colaborarea cu Asociația Elpis subliniază preocuparea pentru problemele sociale și de mediu, prin implicarea activă a companiei.

Privind spre viitor, compania Sky Group este pregătită să își extindă amprenta globală și să exploreze noi oportunități de piață. Cu planuri de a lansa noi linii de produse și de a pătrunde în piețe neexplorate, compania este setată să redefinească industria și să creeze alte posibilități premium pentru clienții și partenerii săi.

Fondată în 2004 și având sediul central în Timișoara, Piața Victoriei, Sky Group a devenit un lider național în segmentul tehnologiei de imprimare.

Cu o cifră de afaceri de 34.470.000 lei in 2023, Sky Group a ajuns in prezent la peste 60 angajați, fiind una dintre cele mai puternice companii de profil din Timișoara și din țară.

