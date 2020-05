Cine e considerat suspect de COVID-19 in Romania. Ce se intampla daca stai 15 minute langa o persoana infectata

Daca ai stat timp de minimum 15 minute si la o distanta mai mica de 2 metri de o persoana infectata cu COVID-19, atunci intri in categoria “contactului apropiat”, dupa cum precizeaza autoritatile intr-un document in care transmit definitiile de caz pentru coronavirus, de care trebuie sa tina cont unitatile sanitare din toata tara.



Autoritatile au stabilit criteriile care arata cand cineva este suspect de COVID, reprezinta un contact apropiat al unei persoane infectate sau un caz asociat.



Cazurile suspecte sunt reprezentate de:



– Pacient cu infectie respiratorie acuta (debut brusc cu cel putin unul din urmatoarele simptome: tuse, febra, dificultate in respiratie (cresterea frecventei respiratorii) si fara o alta etiologie precizata care sa explice pe deplin tabloul clinic;



– Pacient cu infectie respiratorie acuta (debut brusc cu cel putin unul din urmatoarele simptome: tuse, febra, dificultate in respiratie (cresterea frecventei respiratorii) si fara o alta etiologie precizata care sa explice pe deplin tabloul clinic si cu istoric de calatorie internationala, in perioada de 14 zile anterioare datei debutului;



– Pacient cu infectie respiratorie acuta (debut brusc cu cel putin unul din urmatoarele simptome: tuse, febra, dificultate in respiratie (cresterea frecventei respiratorii) si care s-a aflat in contact apropiat cu un caz confirmat cu COVID-19 in perioada de 14 zile anterioare datei debutului;



– Pacient cu pneumonie, bronhopneumonie +/- pleurezie, fara alta etiologie precizata care sa explice pe deplin tabloul clinic;



– Pacient cu infectie respiratorie acuta severa (SARI) (febra sau istoric de febra SI tuse SI dificultate in respiratie (cresterea frecventei respiratorii) SI care necesita spitalizare peste noapte) fara alta etiologie precizata care sa explice pe deplin tabloul clinic.



Contactul apropiat este definit ca:



– Persoana care locuieste in aceeasi gospodarie cu un pacient cu COVID-19;



– Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strangere de mana fara igiena ulterioara a mainilor);



– Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secretii infectioase ale unui caz de COVID-19 (ex. in timpul tusei, atingerea unor batiste cu mana neprotejata de manusa);



– Persoana care a avut contact fata in fata cu un caz de COVID-19 la o distanta mai mica de 2 metri si cu o durata de minim 15 minute;



– Persoana care s-a aflat in aceeasi incapere (ex. sala de clasa, sala de sedinte, sala de asteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute si la o distanta mai mica de 2 metri;



– Persoana din randul personalului medico-sanitar sau alta persoana care acorda ingrijire directa unui pacient cu COVID-19 sau o persoana din randul personalului de laborator care manipuleaza probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fara portul corect al echipamentului de protectie. Personalul medical care a purtat echipamentul de protectie corespunzator tipului de ingrijire acordata NU ESTE CONSIDERAT CONTACT APROPIAT. Legatura epidemiologica ar fi putut avea loc in perioada de 14 zile anterioare.



Un caz confirmat este o persoana cu confirmare in laborator a infectiei cu SARS-CoV-2, indiferent de semnele si simptomele clinice.



Caz COVID-19 asociat asistentei medicale (IAAM)



Un caz COVID-19 poate fi de origine comunitara sau asociat asistentei medicale (IAAM), in functie de numarul de zile anterioare datei debutului sau a confirmarii in laborator, dupa data internarii intr-o unitate sanitara (ziua 1).



Aici pot exista urmatoarele situatii:



– Caz COVID-19 comunitar cu simptome prezente la internare sau debut la 1-2 zile dupa internare sau debut in zilele 3-7 dupa internare si o suspiciune puternica de transmitere comunitara;



– Asociere incerta: debut in zilele 3-7 dupa internare si informatie insuficienta privind originea infectiei, pentru a fi atribuit altei categorii;



– Caz probabil COVID-19 asociat asistentei medicale (IAAM): cu debut in zilele 8-14 dupa internare sau debut in zilele 3-7 dupa internare si o suspiciune puternica de transmitere asociata asistentei medicale;



– Caz COVID-19 asociat asistentei medicale (IAAM): cu debut la minimum 14 zile dupa internare



Cum se stabileste decesul cauzat de COVID-19



Decesul la pacient confirmat cu COVID-19 este definit ca decesul survenit la un pacient confirmat cu COVID-19, cu exceptia situatiilor in care exista o alta cauza clara de deces care nu poate fi in relatie cu COVID-19 (ex.traumatism, hemoragie acuta majora, etc) si la care nu a existat o perioada de recuperare completa intre boala si momentul decesului.



Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu poate fi atribuit unei boli preexistente (de ex. cancer, afectiuni hematologice etc.) si COVID-19 trebuie raportata ca si cauza a decesului, independent de conditiile medicale pre-existente care se supecteaza ca au favorizat evolutia severa a COVID-19.



COVID-19 trebuie mentionata pe certificatul de deces drept cauza a decesului pentru toate persoanele decedate la care COVID-19 a cauzat sau se presupune ca a cauzat sau a contribuit la deces.

