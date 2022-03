Cine este medicul de familie din Banat anchetat pentru vaccinări fictive, înșelăciune și fals informatic

Un medic primar din municipiul Resita, unul dintre primii medici de familie din Caras-Severin care au fost de acord sa administreze serul anti-COVID-19 in cabinetele lor, este cercetat de procurori dupa ce ar fi facut vaccinari fictive impotriva COVID-19, fiind suspectat de inselaciune si fals informatic, anunta News.ro.

„In cursul zilei de ieri, 17 martie, politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Caras-Severin, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Resita, au pus in executare 3 mandate de perchezitie domiciliara emise de Judecatoria Resita, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru inselaciune si fals informatic”, transmite IPJ Caras-Severin, intr-un comunicat de presa de vineri.

Trei perchezitii domiciliare au fost facute de politisti in acest caz, in urma carora au fost ridicate documente si inscrisuri de interes in cauza.

„Din cercetari a rezultat faptul ca in perioada august-octombrie 2021, un medic de familie din municipiul Resita ar fi administrat fictiv, la un cabinet medical individual, doze de vaccin impotriva virusului SarS-CoV-2, mai multor persoane”, se mai arata in comunicat.

De asemenea, medicul ar fi operat inregistrari fictive in Registrul Electronic National de Vaccinari, prin care ar fi atestat in mod nereal vaccinarea persoanelor, inducand astfel in eroare Casa de Asigurari de Sanatate Caras-Severin prin decontarea ilegala de la bugetul de stat a sumelor aferente acestor vaccinari, mai transmite IPJ Caras-Severin.

Potrivit unor surse judiciare, ar fi vorba despre medicul de familie Ecaterina Pavel, care-si desfasoara activitatea, conform datelor de la Directia de Sanatate Publica, la cabinetul medical CM Grubisici SRL, scrie impactpress.ro.

