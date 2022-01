CJ Timiș alocă 600.000 de lei pentru studiile aferente unui parc inovativ, de distracție și recreere, lângă Timișoara

În bugetul pe anul 2022 al Consiliului Județean Timiș sunt prevăzuți bani pentru realizarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate pentru un parc tematic de distracție și recreere. Sunt 600.000 de lei prevăzuți pentru aceasta.

„Știți că am fost legat de acea inițiativă cu aquapark-ul cu apă termală de la Dudești. Nu am renunțat la idee și vrem să facem un astfel de parc inovativ, lucrăm la concept. Am identificat zona de lângă Timișoara unde vom dori să investim zeci de milioane de euro. Nu avem toți bani de execuție în bugetul de anul acesta, când ne vom ocupa de partea de realizare a conceptului și de realizarea studiului de prefezabilitate și fezabilitate, astfel ca în anii care vor urma să trecem și la partea de execuție, identificând și sursele de finanțare. Sunt deja două pe care noi le-am identificat Am depus această idee pe programul de cooperare transfrontalieră România-Ungaria, dar mai este și PNRR-ul, mai sunt și alte variante, programele operaționale care se vor lansa, cel regional, în speță, care se va lansa anul acesta. Anul acesta alocăm 600.000 de lei pentru consultanță, studiul de prefezabilitate și cel de fezabilitate”, a declarat Nica, la prezentarea bugetului instituției pentru anul viitor.

