Color the Village la Ilidia: startul celui mai frumos eveniment caritabil

400 de voluntari din toate col╚Ťurile ╚Ť─ârii sunt a╚Ötepta╚Ťi ├«n acest sf├ór╚Öit de s─âpt─âm├ón─â la Ilidia, ├«n jude╚Ťul Cara╚Ö Severin. Timp de trei zile, ei vor lucra contra cronometru pentru a repara ╚Öi zugr─âvi fa╚Ťadele a 30 de case tipice pentru aceast─â zon─â pitoreasc─â din Banatul Montan.

Color the Village/Coloreaz─â Satul se afl─â deja la a treia edi╚Ťie ╚Öi, an de an, are loc ├«n alt─â localitate din Banat. Proiectul Asocia╚Ťiei Acas─â ├«n Banat este unic ├«n ╚Ťar─â ╚Öi ├«╚Öi propune s─â pune ├«n valoare arhitectura tipic─â din aceast─â zon─â. ├Än cele trei zile, voluntarii vor munci contra cronometru pentru a reu╚Öi s─â ├«╚Öi ating─â ╚Ťinta.

ÔÇ×Suntem bucuro╚Öi c─â proiectului nostru s-au al─âturat at├ót de mul╚Ťi oameni ╚Öi suntem convin╚Öi c─â va avea un impact pozitiv ├«n comunitatea din Ilidia. Ne dorim ca aceste case frumoase, construite din piatr─â, s─â ├«╚Öi p─âstreze specificul, satul s─â ├«╚Öi p─âstreze identitatea ╚Öi farmecul deosebit, s─â se transforme ├«ntr-o adev─ârat─â destina╚Ťie turistic─âÔÇŁ, a spus Radu Trifan, pre╚Öedintele Asocia╚Ťiei Acas─â ├«n Banat.

Localitatea Ilidia se mai nume╚Öte ╚Öi ÔÇ×Mica Americ─âÔÇŁ din cauz─â c─â multe din casele de aici au fost construite ├«n urm─â cu un secol, de b─ân─â╚Ťenii care au imigrat ├«n Statele Unite. Casele sunt frumos decorate, cu por╚Ťi ╚Öi ferestre atent sculptate de me╚Öteri locali. La final, fiecare cas─â renovat─â va fi ├«nfrumuse╚Ťat─â cu flori potrivite zidurilor din piatr─â.

Pentru munca lor, voluntarii vor fi recompensa╚Ťi cu momente sportive ╚Öi artistice. Seara de vineri va fi dedicat─â muzicii populare b─ân─â╚Ťene, cu Traian Jurchelea, originar din Ilidia, Elena Coz├«ltea, Aurelia Ardeleanu ╚Öi Mariana Chirilovici. Pavel Brebu, autorul monografiei satului, le va povesti voluntarilor momente din istoria Ilidiei ╚Öi va prezenta ultima sa carte ÔÇ×Portul Popular ├«n IlidiaÔÇŁ.

S├ómb─ât─â seara, Teatrul de Art─â Social─â Mina va prezenta un concept inedit de spectacol al unor arti╚Öti consacra╚Ťi care vin special la Ilidia pentru o reprezenta╚Ťie dedicat─â participan╚Ťilor de la Color the Village 2021. Spectacolul va fi completat de grupul de copii din Ilidia.

Pe l├óng─â toate acestea, ├«n fiecare sear─â vor avea loc momente sportive cu copiii din sat ╚Öi voluntari, cu sprijinul Decathlon Rom├ónia. Partenerul sportiv se implic─â ├«n acest an pentru sus╚Ťinerea ╚Öi promovarea mi╚Öc─ârii ├«n comunit─â╚Ťile rurale.

Evenimentul este organizat de Asocia╚Ťia Acas─â ├«n Banat ╚Öi are ca sponsori principali companiile Hella, Eu.Tra.Log.Remi, Azur, Visma, Decathlon, ZF, dar se bucur─â ╚Öi de sprijinul Safe Fleet, AninoasaTM, Romaldo, Artoil, DM, Codrina, Casa Alex, Edelklasse, Spy Shop, 5 to go, Elysian Software ╚Öi Ness, precum ╚Öi al produc─âtorilor Prospero, Agil, L─âpt─âria cu Caimac, Petrovaselo, Bereta. Parteneri sunt Prim─âria Comunei Ciclova Rom├ón─â, Asocia╚Ťia Gladiatorii Alba╚Ötri ╚Öi Liceul General Dragalina Oravi╚Ťa.

