Comisarul șef Nicolae Boia, acuzat de hărțuire și șantaj de fosta amantă, și-a depus cererea de pensionare

Cercetat de DNA Timisoara intr-un dosar de santaj, hartuire si abuz in serviciu, deschis in urma unei plangeri penale depuse de Iulia Perte, o tanara profesoara de matematica, comisarul sef Nicolae Boia, seful Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul IPJ Timis, a decis sa recurga la o masura extrema, care contureaza ideea ca ancheta a avansat periculos de mult, iar procurorii intentioneaza sa-l trimita in judecata.

Nicolae Boia se vede nevoit sa paraseasca sistemul politienesc, pentru a beneficia de pensia speficica ofiterilor cu functii de conducere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Este o masura de protectie, in conditiile in care, daca va fi trimis in judecata si gasit vinovat, va fi exclus din politie, fara dreptul la pensia speciala, care poate ajunge la peste 10.000 – 12.000 de lei.

“E o mare bucurie pentru mine sa aflu ca domnul Nicu Boia s-a gandit sa ridice ocara de pe IPJ Timis si sa se retraga din activitate”, a comentat Florin Kovacs, avocatul care a declansat acest scandal ultramediatizat, organizand o conferinta de presa unde Iulia Perte a povestit jurnalistilor drama prin care trece, dupa ce a refuzat cererea in casatorie a politistului.

Potrivit unor informatii din cadrul IPJ Timis, comisarul sef Nicolae Boia si-a depus cererea de pensionare incepand cu data de 16 decembrie 2020. Conducerea interimara a Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase a fost preluata de Bita Iulian, ofiter specialist la Biroul Operatiuni Speciale Timisoara.

