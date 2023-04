Comisia de Cultură a Parlamentului European, mulțumită de ceea ce găsit în Capitala Culturală Timișoara

Consiliul Județean și timișorenii au primit felicitări din partea vicepreședintelui Comisiei pentru cultură și educație a Parlamentului European, a anunțat Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș. În urma unei vizite efectuate la Timișoara, conducerea acesteia a anunțat că va promova orașul și acțiunile desfășurate aici.

Andrey Slabakov, liderul Comisiei, a descoperit Timișoara – Capitală Europeană a Culturii prin intermediul proiectelor și investițiilor realizate de Consiliul Județean și s-a arătat încântat de potențialul orașului.

”Pentru atmosfera culturală a Timișoarei și pentru ce are de oferit turiștilor, am primit promisiunea promovării la nivel european, astfel încât să valorificăm titlul deținut în cât mai multe domenii: artă, organizare de evenimente relevante, economie locală, HORECA și turism. Consiliul Județean Timiș, în calitate de partener și principal pilon al Programului Timișoara – Capitală Europeană, înzestrează Timișoara cu investiții de milioane euro, o moștenire durabilă și sustenabilă. Comisia pentru cultură a Parlamentului European, a cărei delegație am primit-o astăzi, este responsabilă de toate aspectele culturale ale Uniunii, cum ar fi diseminarea culturii, patrimoniul cultural, diversitatea culturală și lingvistică, precum și educația”, a anunțat Nica

Șeful CJT a cerut sprijin în continuare, pentru protejarea patrimoniului local.

„În cadrul întrevederii am discutat despre posibilele soluții la nivel european pentru a întări reziliența sectorului cultural-artistic în contextul provocărilor actuale și am susținut necesitatea acordării de sprijin financiar consistent. De asemenea am ridicat problema protejării patrimoniului cultural și nevoia facilitării unor noi inițiative, la nivel european, în acest domeniu”, a mai anunțat Nica.

