Concerte live, delicii culinare din toate colțurile lumii, la Street FOOD Festival din Iulius Town. Vineri – Byron, sâmbătă – Mihail, duminică – CCSE

A început cel mai apreciat festival cu delicii culinare, în Iulius Town Timișoara! Street FOOD Festival reunește 24 restaurante pe roți, fiecare având câte un specific diferit, aducând în Iulius Gardens o paletă impresionantă de bucătării internaționale. Pe lângă preparatele delicioase, Street FOOD Festival este renumit și pentru muzica live, iar ediția aceasta, scena aparține artiștilor: Byron, Mihail, Cred Că Sunt Extraterestru și nu numai.

Surprize gastronomice și concerte se anunță în acest weekend la Iulius Town! Pofticioșii sunt așteptați să încerce delicii de la food truck-urile prezente în Iulius Gardens. Gyros are specialități grecești, Mafia Chicken propune delicatese din pui, Bistro del Puerto aduce o bucățică din Spania, cu sangria, calamar și patatas bravas. La Fries before Guys te bucuri de preparate, unde cartofii sunt „the main dish”, Romanian Burger are burgeri reinterpretați, Rotysseria este prezentă cu faimoasele Piadina romagnolă și Porchetta, Crispyteria pregătește cele mai bune porții de crispy, Gourmet Street Food, Wrapp and Roll, Two Chefs și Burger Van au delicii cu specific american, iar Umami are Tagliata Chimichurri – steak de vita premium & sos argentinian sau New York hotdog.

Pofta de dulce poate fi domolită cu înghețată de la Thaice Cream, clătite de la Mnom Mnom sau Clătite de poveste ori chiar Canolli de food truck-ul cu același nume. La Street FOOD Festival sunt prezente și truck-uri cu băuturi răcoritoare, fresh-uri și multe altele.

În timp ce faci incursiunea culinară, pe scena Street FOOD Festival vor urca mai multe trupe apreciate la nivel național, dar și artiști solo și DJ. Timothy Kross și Byron cântă vineri, 12 mai, sâmbătă, pe scenă vor urca David Todoran & The Six Martini Orchestra și Mihail, iar în ultima zi de festival te poți bucura de muzica lui Vlad Flueraru și a trupei Cred Că Sunt Extraterestru.

Pentru cei mici este amenajat Kids Coner-ul, unde se pot distra în toboganul gonflabil și la simulatorul roller coaster.

