Conferința „Internaționalizarea prin arta traducerii și a interpretariatului”, în organizarea Departamentul de Limbi Moderne al UVVG

Departamentul de Limbi Moderne din cadrul Facultății de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a organizat recent cea de-a III-a ediție a conferinţei de traduceri și interpretariat cu tema „Internaționalizarea prin arta traducerii și a interpretariatului”.

Accentul conferinţei a fost pus pe nevoia tot mai mare a societății moderne pentru internaționalizarea academică, testarea internaţională a competenţelor lingvistice, traducere și interpretariat, dar și pe principalii actori, instrumentele specifice şi scenele principale. La eveniment au luat parte prof. Nicolae Pellegrini, inspector general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, Camelia Moler, inspector adjunct al ISJ Arad, prof. univ. dr. Vanda Stan, directorul Departamentului de Limbi Moderne din cadrul UVVG, conf. univ. dr. Cristian Bențe, prorector, conf. univ. dr. Speranța Milancovici, decanul Facultății de Ştiinţe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, cadre didactice și studenți din cadrul Facultății de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport dar și invitați din străinătate dintre care îi amintim pe Carmen Toma, antena Direcției Generale Traduceri – Reprezentanța Comisiei Europene în România și Michael Farrell de la Universitatea din Milano, traducător și interpret de renume. „Este al treilea an consecutiv când, sub auspiciile Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, am organizat conferința Departamentului de Limbi Moderne din cadrul Facultății de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport. Titlul pentru anul acesta a fost „Internaționalizarea prin arta traducerii și a interpretariatului”, un titlu ales de comun acord cu studenții noștri în ideea în care foarte mulți dintre ei doresc să își aleagă fie interpretariatul, fie traductologia drept carieră de viitor. Ne-am străduit să aducem oameni care să le prezinte informaţii de ultimă oră, reprezentanta României în Comisia Europeană de la Bruxelles în cadrul Directoratului General pentru traducere și interpretariat, doamna Carmen Toma, dar și Michael Farrell de la Universitatea din Milano, unul dintre cei mai reputați traducători și interpreți din Uniunea Europeană, foarte multe nume de prestigiu din Europa, dar și din afara ei, care au contribuit la ceea ce noi facem zi de zi, producerea unor foarte buni interpreți și traducători, care să ne facă mândri și care să ne reprezinte în întreaga Europă, la cele mai înalte standarde”, a declarat prof. univ. dr. Vanda Stan, directorul Departamentului de Limbi Moderne din cadrul UVVG.

Conf. univ. dr. Cristian Bențe, prorector, a transmis mesajul Conducerii Universităţii – prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii. „Am participat la cea de-a III-a ediție a conferinței de traducere și interpretariat, de data aceasta cu o temă generoasă, „Internaționalizarea prin arta traducerii și a interpretariatului”, o conferință care câștigă tradiție. Am avut participanți de marcă din partea instituțiilor europene, traducători cu experienţă, dar și practicieni din mediul academic. Am luat parte cu bucurie din partea conducerii Universității la acest eveniment și sperăm ca, în anii următori, să devină un eveniment cu tot mai mare impact la nivel național și internațional”, a declarat conf. univ. dr. Cristian Bențe, prorector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

