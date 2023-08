Continuarea prieteniei cu Adi Orza. Un concert de suflet în memoria fostului viceprimar al Timișoarei – foto, video

Clubul Casa del Retro a fost plin la un concert de suflet, organizat în memoria regretatului Adrian Orza, cel care a fost viceprimar al Timișoarei timp de 12 ani. Mulți dintre cei prezenți joi seara la evenimentul organizat de Horațiu Dejan, l-au cunoscut pe Orza tocmai la concertele din Club 30 sau Jazzisimo. Familia și prietenii au venit în club de la Sala Capitol, acolo unde, de Ziua Timișoarei, Adrian Orza a primit titlul de Cetățean de Onoare Post – Mortem al Timișoarei.

„Adi ar fi meritat să se bucure de acest moment, să vadă că e prețuit și iubit. Să vadă că lumea i-a recunoscut meritele. Oricum, nu este viața asta! E foarte greu. S-a stins lumina vieții mele, dar în întunericul în care trăiesc am văzut totuși un punct luminos: oameni minunați care i-au recunoscut meritele, care l-au prețuit și care au văzut ce a făcut el în 20 de ani de administrație. S-au gândit să-l propună Cetățean de Onoare. Le mulțumesc din tot sufletul meu. Și le mulțumesc și celor care au votat în consiliu. Mulțumesc timișorenilor pentru că l-au susținut. Pentru ei a făcut Adi atât de multe lucruri, a iubit Timișoara cu toată ființa lui. Spiritul lui este aici cu noi”, a spus Carolina Orza, mama lui Adrian Orza.

Evenimentul i-a reunit pe toți prietenii muzicieni ai lui Orza: Florin Cvasa, Victor Miclăuș, Levi Molnar, Horea Crisovan, Szolt Szabó, Mirela Iacob, Bogdan Nagy și Cătălin Voișian.

„Mi-a plăcut foarte mult de Adi pentru că a ținut cu timișorenii, este principalul motiv pentru care am venit aici. Pe locul doi este motivul de a mă întâlni cu prietenii mei din blues și din celelalte stiluri muzicale pe care Adi le-a susținut în perioada în care a avut putere să le susțină. Nu pot să spun că am fost prieteni apropiați, am fost concitadini care ne-am respectat, a fost un om foarte mișto”, a spus chitaristul Horia Crișovan, liderul trupei Vandercris.

„Eu am fost prieten foarte bun cu Adi. A fost un tip absolut deosebit. Uite, se întâmplă la oamenii buni să plece. Ne e dor de el, ne bucurăm că a fost făcut Cetățean de Onoare al Timișoarei, chiar dacă post mortem. De la un simplu mesaj postat de Horațiu Dejan, toți prietenii noștri care sunt în industria muzicală, care erau în Timișoara și nu aveau concerte, au spus da pentru acest eveniment”, a spus Cătălin Voișan de la Blues Doctors.

Concertul în memoria lui Orza s-a născut de la o pictură. De la portretul lui Orza făcut de Horațiu Dejan, patronul clubului Casa del Retro.

„E puțină aglomerație în sufletul meu acum, pentru trebuie să și organizez. Totul a plecat de la pictură. Am cerut permisiunea familiei să pictez portretul lui Adi. Și în timp ce pictam, mi-a venit și ideea acestui concert. Trupa de suflet al lui Adi era Blues Doctors, era prezent la toate concertele lor, așa că am cerut permisiunea familiei să facem acest eveniment. După ce am postat pe grup mesajul cu intenția de a face acest concert, în zece minute toți au spus toți muzicienii un da. Am dorit să sprijinim astfel familia lui Adi. Desigur, pictura am oferit-o familiei; Oliviei, doamnei Carolina și Cristinei, fetița lui”, a declarat Horațiu Dejan.

Intrarea la concert a fost liberă, iar beneficiile financiare ale clubului de seară vor ajunge la familia lui Adrian Orza. De asemenea, a fost afișat și un cont pentru cei care doreau să facă o donație.

„Pentru mine e o continuare a prieteniei cu Adi Orza. Faptul că el astăzi a primit titlul de Cetățean de Onoare post mortem, faptul că Horațiu Dejan a propus acest eveniment pentru prieteni, în beneficiul familiei, pentru mine reprezintă o mângâiere sufletească și o continuare a prieteniei. Când iubim pe cineva, îl iubim și după ce nu mai e fizic. Cel mai mult mă dor durerile mamei și al soției, iar faptul că noi continuăm să vorbim despre el, să facem lucruri pentru el și în numele lui, mi se pare că încă o dată arătăm că suntem timișoreni”, a spus jurnalista Lia Lucia Epure.

Adrian Orza a murit în seara de 4 mai 2023, acasă, în localitatea Șag, după ce a suferit un infarct. Avea doar 54 de ani.

