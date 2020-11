COVID-19, 1 noiembrie: 268 în Timiș

La nivelul județului Timiș au fost anunțate 268 de noi cazuri, cu care se ajunge la un total de 9.473 de la începutul pandemiei. În acest moment, avem o rată de infectare la 14 zile de 4,29 cazuri la mia de locuitori. Cu două noi decese, ajungem la un total de 230. În ultimele 24 de ore, au fost făcute 1.651 de teste în județ și finalizate 145 de anchete epidemiologice. În spitalele de profil, avem 328 de persoane infectate cu coronavirus internate, 44 la ATI.

Distribuția pe localități a noilor cazuri, potrivit Instituției Prefectului Județului Timiș: „Timișoara –149, Lugoj – 10, Buziaș – 3, Ciacova – 3, Deta – 2, Gătaia– 4, Jimbolia – 3, Recaș – 3. Sânnicolau Mare –1, Belinț – 1, Bethausen – 1, Bucovăț – 2, Cenei – 1, Criciova – 2, Denta – 2, Dudeștii Vechi – 1, Dumbrăvița – 15, Foeni – 2, Găvojdia – 6, Ghiroda – 1, Giarmata – 2,Giroc – 13, Jebel – 5, Lovrin – 1, Moșnița Nouă – 5, Orțișoara – 4, Pădureni – 1, Parța – 2, Peciu Nou – 2, Racovița – 2, Săcălaz – 1, Sânandrei – 3, Sânmihaiu Român – 5, Șag – 3, Știuca – 1, Tormac – 1,Uivar – 2, Variaș – 2, Voiteg – 1”.

Duminică dimineață, localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori erau:Timișoara – 5,40; Buziaș – 3,73; Ciacova – 5,43; Recaș – 4,26; Sânnicolau Mare – 6,71;Balinț – 3,88, Banloc – 3,21; Becicherecu Mic – 5,62; Bethausen – 3,83 ; Biled – 4,59; Criciova – 4,70; Dumbrăvița – 6,85; Dudeștii Noi – 7,88; Fibiș – 7,47, Foeni – 5,71, Găvojdia – 4,09; Ghiroda – 8,86; Giroc – 6,93; Giulvăz – 4,00; Jebel – 4,24, Moșnița Nouă – 5,14; Orțișoara – 4,63; Peciu Nou – 4,91, Pesac – 8,55; Remetea Mare – 3,45; Sacoșu Turcesc – 3,37; Săcălaz – 5,07; Sânandrei – 4,66; Șandra – 3,51; Sânmihaiu Român – 4,98; Saravale – 4,60; Șag – 3,51.

Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5 la mia de locuitori erau:Lugoj – 2,44; Deta – 2,49; Gătaia – 1,65; Beba Veche – 2,59;Bogda – 1,94; Boldur – 1,60; Bucovăț – 2,63; Curtea – 1,55; Cenad – 1,66; Chevereșu Mare – 1,92, Comloșu Mare – 1,99; Coșteiu – 1,51; Dudeștii Vechi – 2,96; Giarmata – 2,29; Lenauheim – 1,88; Liebling – 1,69, Margina – 2,64; Ohaba Lungă – 1,56; Otelec – 1,63; Parța – 2,87; Pișchia – 2,39; Teremia Mare – 2,99; Satchinez – 2,94; Topolovățu Mare – 1,89; Variaș – 1,94; Vâlcani – 2,13.

În Timiș, au rămas active aceleași 23 de focare. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică vin și cu o precizare: „Ținem să precizăm faptul că focarele declarate în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă «Pius Brînzeu» Timişoara sunt urmare a testării în masă efectuată în rândul cadrelor medicale și a pacienților, cu scopul de a putea interveni rapid în caz de nevoie, prevenind astfel răspândirea infecției cu virusul SARS-CoV-2 și asigurarea unui climat sănătos în unitatea sanitară. Toate cadrele medicale depistate pozitiv nu mai desfășoară activitate medicală, aflându-se în izolare la domiciliu”. Cele 23 de focare active, potrivit datelor furnizate de DSP Timiș:

„CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITATE NEUROPSIHIATRICĂ TIMIȘOARA – 8 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

PENITENCIARUL TIMIȘOARA – 140 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA – 5 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

CENTRU REZIDENȚIAL PRIVAT PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BUZIAȘ – 14 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TIMIȘOARA – 19 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

SPITALUL DE PSIHIATRIE JEBEL- 19 cazuri confirmate – Focar in supraveghere

SCM TIMIȘOARA – 11 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITATE NEUROPSIHIATRICĂ GĂVOJDIA – 119 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BACOVA – 9 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

CENTRU PRIVAT ÎNGRIJIRI PALIATIVE TIMIȘOARA – 39 cazuri confirmate- Focar in supraveghere

CLUB SPORTIV GHIRODA- 10 cazuri confirmate- Focar in supraveghere

CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI RECAȘ – 4 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BACOVA – 18 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

CREȘA NR.2 COSÂNZIANA TIMIȘOARA– 3 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

CENTRUL PENTRU PERSOANE CU HANDICAP CIACOVA– 12 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TIMIȘOARA –SECTIA UROLOGIE- 9 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

FIRMA PRIVATA DISTRUBUTIE BUTELII GAZ TIMIȘOARA – 5 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TIMIȘOARA –SECTIA ATI – 20 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TIMIȘOARA –SECTIA NEUROLOGIE 2 – 4 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TIMIȘOARA – SECTIA NEFROROLOGIE – 3 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TIMIȘOARA –SECTIA CHIRURGIE 3 – 4 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TIMIȘOARA –LABORATOR HEMATOLOGIE – 4 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

CĂMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE JIMBOLIA- 7 cazuri confirmate – Focar în supraveghere”.

În celelalte județe din vestul țării, situația se prezintă astfel: Aradul are 99 de noi cazuri de COVID-19, 5.522 în total, și o rată de infectare la 14 zile de 3,34; Caraș-Severinul are 76 de noi cazuri, 2.738 în total, rată de infectare 2,09; Hunedoara are 94 de noi cazuri, 4.313 în total, rată de infectare 1,89.

