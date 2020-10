Cum a fost prima zi a lui Fritz la primărie? „O să trebuiască să găsim mai multe spații… sau o să reduc un pic din personal. Vedem care dintre cele două variante după o analiză, un audit” – Video

Într-o înregistrare transmisă live pe pagina sa de Facebook, Dominic Fritz a povestit cum a fost prima zi în calitate de primar al Timișoarei, dar a și prezentat următorilor noul său birou din clădirea de pe C.D. Loga, nr.1. În general, totul a decurs bine, dar acesta observat și mici neajunsuri.

La ora 19.20, când a postat videoclipul, Fritz încă nu își terminase ziua de lucru, cu toate că, în afară de un polițist local de la intrare, era singur în primărie. Programul de vineri al acestuia a început cu ceremonia de învestire, la 10.00, și a continuat cu prezentarea angajaților și turul clădirii, întâlniri cu inspectorul școlar general Marin Popescu și rectorii universităților timișorene, altele cu reprezentanții minorităților și cultelor religioase, o consultare cu reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Timiș și prezența în ședința online a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Singura pauză a fost prânzul de 20 de minute, luat împreună cu Dan Barna, președintele USR, prezent și el încă de dimineață la Timișoara. După live-ul postat, acesta urma să se întâlnească și cu consilierii locali USR PLUS, 13 din totalul de 27.

„După învestitură, am făcut un lung tur prin primărie, efectiv am intrat în fiecare birou și am făcut cunoștință cu oamenii care lucrează acolo. Cred că nu am ajuns în toate birourile, încă sunt oameni care nu au văzut primarul. (…) În general, am simțit cumva o curiozitate, poate la unii și o mică teamă – «cum va fi cu noul șef?», dacă o să dau afară pe cineva și așa mai departe. În general, am rămas cumva plăcut surprins de deschiderea viitorilor colegi”, a spus Fritz despre întâlnirea cu aparatul de specialitate.

Totuși, acesta a găsit și o problemă: spațiul. „Ce m-a surprins puțin a fost spațiul. Sunt birouri foarte mici, unde stau destul de mulți oameni. Probabil, în viitor, o să trebuiască să găsim mai multe spații pentru primărie… sau o să reduc un pic din personal. Vedem care dintre cele două variante după o analiză, un audit”, a adăugat Fritz.

„Prima întâlnire a fost cu rectorii universităților și cu inspectorul general școlar, pentru că vreau să trimit un semnal foarte clar: educația este pilonul cel mai important pentru viitorul Timișoarei. Eu chiar cred că trebuie să redevenim acest oraș inovator și putem să devenim doar dacă prioritizăm educația, mai ales în aceste vremuri foarte, foarte complicate. Trebuie să ne asigurăm că școlile și universitățile din Timișoara sunt de înaltă calitate și că tinerii de aici pot învăța în condiții bune”, a descris Fritz prima sa întâlnire de după ce a făcut turul primăriei.

Întâlnirea cu minoritățile, proaspătul edil-șef a spus: „A fost o discuție foarte bună, pentru că eu le-am spus foarte clar că nu aș fi putut să ajung primar fără contribuția minorităților etnice din Timișoara și fără ca Timișoara și Banatul să fie tocmai acest loc în care trăim împreună, indiferent de ce limbă vorbim, cu reguli comune”.

În legătură cu următoarea întrevedere, cu corpul diplomatic, Fritz a detaliat: „Am invitat toți consulii și consulii onorifici din Timișoara, pentru a arăta că administrația mea va fi una deschisă internațional. A fost o conversație foarte faină despre cum putem să întărim legăturile cu orașele înfrățite, despre investitori care ar vrea să vină aici. Am dat toate asigurările că Timișoara va deveni din nou un oraș cu conexiuni internaționale, un oraș foarte european”.

Altă întâlnire a fost cu reprezentanții cultelor religioase cele mai importante din Capitala Banatului, descris astfel de primar: „Au fost mitropolitul ortodox, episcopul catolic și reprezentanți ai bisericii sârb-ortodoxe și reformate. Am discutat despre ce este de fapt spiritul Timișoarei și cum vrem să trăim împreună cu respect, indiferent de ce religie avem sau nu avem”.

Din discuțiile cu specialiștii DSP, Fritz a înțeles că sistemul medical timișorean are limita la aproximativ 200 de cazuri pe zi, număr depășit în ultimele zile. „Trebuie să ne gândim ce trebuie să facem acum ca să nu creștem la 400-500-800 de cazuri pe zi, aici în județ, să putem sărbători Crăciunul cât de cât ok. Ideea este să intrăm într-un platou și apoi să scădem cazurile sub 100 pe zi. Pentru asta este nevoie de absolut toată lumea să respecte măsurile! Să reducem contactele la absolut minimum posibil, cred că ar fi bine ca 75% dintre contacte să le reducem”, a explicat Dominic Fritz. În plus, noul primar dorește să implementeze un program suplimentar de testare și creștere a capacității spitalelor.

Primele decizii și semnături, a asigurat „neamțul”, vor fi luate de abia luni. În week-end, acesta va mai consulta documentele primite, printre care și statutul de funcții al primăriei care, a remarcat el, înglobează peste 600 de angajați. „O să vină vremuri grele. O să iau decizii care nu o să ne facă pe toți fericiți, dar nu m-ați votat ca să stau în acest birou frumos, ci m-ați votat ca să conduc orașul, chiar și dacă asta presupune niște decizii dificile”, a mai menționat, spre final, Dominic Fritz, noul primar al Timișoarei.

