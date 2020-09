Dan Barna, depre NIcolae Robu: „E simpatic actualul primar, chiar dacă e și puțin clovn”

Sub sloganul „Azi în Timișoara, mâine în toată țara!”, liderii USR PLUS la nivel național au venit în capitala Banatului pentru a începe vizitele din campania electorală pentru alegerile locale. Au venit la conferința de presă din Parcul Cuvântului, și trebuiau să și ia cuvântul, Dan Barna, Vlad Voiculescu, Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Cristina Prună, Claudiu Năsui, Oana Țoiu, Silvia Dinică, Ramona Strugariu, Vlad Botoș, dar o parte dintre aceștia nu au mai apucat pentru că s-a produs un incident nefericit: o voluntară a leșinat.

După o introducere a senatorului USR de Timiș, Nicu Fălcoi, Dan Barna luat primul cuvântul. Președintele USR a spus că „nu e întâmplător că începe de la Timișoara prezentarea candidaților pentru alegerile locale”. „Opțiunea pe care o are astăzi Timișoara este de a păși către un oraș european, un oraș modern, o Capitală Culturală Europeană în adevăratul sens, de referință pentru Europa și întreaga lume, un model pentru toată țara. La nivel național, din 27 septembrie, competența și onestitatea, putem spune că nu sunt cuvinte mare, se vor întoarce în multe din localitățile din țară, prin propunerile USR PLUS pentru primării și consilii locale sau județene”, a spus Barna.

Acesta consideră că următorul mandat al aleșilor locali, dacă vor fi cei propuși de USR PLUS, va fi un „un interval de 4 ani în care România poate să facă acele reforme despre cate care doar vorbim de 30 de ani”. „Știu, o să spuneți unii dintre dumneavoastră că în Timișoara este un nivel de trai dintre cele mai bune din România, că în Timișoara lucrurile funcționează cât de cât. Nu mai e timpul pentru «cât de cât», nu mai e timpul pentru răul mai mic sau răul mijlociu, că e simpatic actualul primar, chiar dacă e și puțin clovn. E timpul pentru un primar cu care (Timișoara – n.r.) să se mândrească. E timpul ca Timișoara să aibă un primar care să poarte cu el toată mândria oamenilor din aceste locuri, care știu cât a contat, și în 89, și în anii care au urmat. Acest primar este Dominic Fritz! 27 septembrie, mergeți la vot! La consiliul județean este Cristian Moș, un antreprenor, un profesionist, din mediul privat, care înțelege cât de important este ca profesionalismul și dezvoltarea prin proiecte să vină și în consiliul județean al unui județ care are toate resursele necesare”, a mai declarat Barna.

Vlad Voiculescu, președintele USR PLUS București a vorbit despre faptul că Timișoara se aseamănă, cumva, cu Bucureștiul: „Sunt acum aici, venind, în mai puțin de 24 de ore, dintr-un oraș fără apă caldă, guvernat de dreapta, de stânga. În acest oraș, București, capitala României, lucrurile nu s-au făcut așa cum trebuie. Într-un fel, și Timișoara este în aceeași situație. Lipsește deschiderea oamenilor, deschiderea către Europa, deschiderea de a face orașe și sate conectate la lumea civilizată, deschiderea de a aduce orașele în secolul XXI, nu în anii 70-80.

Venind aici, am văzut lucrări de lărgire a drumurilor în zona centrală, proiect specific anilor 70. Acum, ar trebui să ne dorim transport în comun eficient, infrastructură care să ne asigure și un mediu curat, să ne asigure că ceea ce vedem în fața porții și a ușii seamănă mai degrabă a un oraș în care să ne facem și concediile. Acestea nu sunt lucruri din programul domnului Robu (…) Parcă este pierdut sentimentul de comunitate, de mândrie. Pe de altă parte, Dominic Fritz este un om cu mai multă experiență administrație decât orice alt politician din România, este un om care a lucrat alături de cei mai importanți oameni politici din Europa. (…)

Astăzi, vorbim despre alegerile locale. Schimbarea trebuie făcută de la Bruxelles, din parlament, dar mai ales din administrația locală. Noi propunem o schimbare, făcută stradă cu stradă. E o vorbă a lui Arhimede: „Dați-mi un punct de sprijin și voi muta pământul. Orice vot va fi un punct de sprijin pentru Dominic Fritz și Cristian Moș”.

Cristian Moș, candidatul USR PLUS la președinția Consiliului Județean a amintit de faptul că USR a câștigat, în Timiș, europarlamentarele: „Am trimis la Bruxelles opt europarlamentari foarte bine pregătiți, care ne reprezintă cu mândrie. Acum, USR PLUS urmează să trimită și în administrațiile locale și județeană oameni care vor schimba modul în care vor face politică. Toate celelalte partide se vor alia împotriva noastră”.

Fritz, pe de altă parte, s-a limitat la a vorbi despre lupta electorală dintre el și Nicolae Robu: „În 27 septembrie, timișorenii o să facă o alegere foarte clară. Am făcut, recent, o invitație domnului Robu pentru o dezbatere. Am văzut că a început să posteze câteva slide-uri de powerpoint. Noi, recent, am lansat «programul de guvernare locală». Timișorenii merită o dezbatere cinstită, echilibrată între acestea două. Am văzut, în ultima vreme, el a început să vorbească direct cu cetățenii, se duce și el aproape în fiecare zi în cartiere să vorbească, să asculte problemele lor și să găsească soluții. Domnu’ Robu, nu ne puteți păcăli. Ce nu ați făcut în patru ani, nu puteți face în patru săptămâni!”.

Fritz a spus că primele impresii ar fi că Robu nu va răspunde la propunerea sa de a lua parte la o dezbatere directă. „Dacă continuați să refuzați, există două posibile concluzii. Una ar fi că domnului Robu îi este frică. A doua, dacă domnul Robu nu vrea să dezbată viziunile înseamnă că nu are una. În 2020, e foarte periculos să vii cu oameni fără viziune. Dacă domnul Robu cred că poate câștiga aceste alegeri cu o comparație între el și predecesorul li, se înșală”, a adăugat acesta. Spații verzi, aer curat, piste de biciclete, transport în comun modern, administrație mai aproape de cetățeni, în cartiere, în fiecare zi. Acestea ar fi subiectele pe care Fritz ar vrea să le abordeze într-o posibilă confruntare directă cu Robu.

În cadrul conferinței, au apucat să mai vorbească deputatul Cătălin Drulă, care a reamintit că USR, încă de la început a luptat cu „pesedismul vechii clase de politicieni”, senatorul Silvia Dinică și europarlamentarii Ramona Strugariu și Vlad Botoș. În timpul discursului ultimului, o voluntară a leșinat, iar, până au venit medicii și au transportat-o la spital, conferința a fost întreruptă. După acest moment, s-a sărit la partea de întrebări.

