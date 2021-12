Daniel Idolu a câștigat procesul cu Aeroportul International Timișoara. Fostul director va fi despăgubit cu peste 225.000 euro

Revocat din functia de director general al Aeroportului International Timisoara, in iulie 2020, sub pretextul ca nu si-ar fi indeplinit indicatorii de profit din contractul de management, Daniel Idolu si-a luat revansa in instantele de judecata. Tribunalul Timis a decis, in urma cu cateva zile, ca fostul director general sa fie despagubit cu peste 225.000 de euro, atat cu titlu de despagubire pentru revocarea din functie, cat si cu titlu de clauza de neconcurenta.

“Admite in parte cererea formulata de reclamantul Idolu Iulian-Daniel, in contradictoriu cu paratii Societatea Nationala Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia SA, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Fondul Proprietatea SA. Obliga pe parata Societatea Nationala Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia SA sa plateasca reclamantului suma de 175.500 euro, echivalentul in lei la cursul BNR din data platii efective, cu titlu de despagubire pentru revocarea fara justa cauza din functia de director general, precum si la plata sumei de 27.290 lei lunar, incepand cu data de 02.07.2020 si pana la data de 02.07.2021, cu titlu de clauza de neconcurenta.

Obliga pe parata Societatea Nationala Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia SA sa plateasca reclamantului suma de 19.038,85 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Ia act ca reclamantul si-a rezervat dreptul de a solicita onorariul de avocat pe cale separata”, se mentioneaza in Hotararea 804, pronuntata in 08.12.2021.

Hotararea Tribunalului Timis nu este definitiva, ci poate fi atacata cu apel in 30 de zile de la comunicare.

„Prin aceasta hotarare s-a demonstrat ca revocarea mea din functie s-a facut fara justa cauza, in urma unui raport folosit ca baza asa-zis legala de catre membrii Consiliului de Administratie. Aceasta suma va trebui recuperata de la cei vinovati de acea decizie abuziva. Prin aceasta actiune civila nu am solicitat si reintegrarea in functie, intrucat ne-am axat pe demonstrarea prejudiciului. Un politist pensionar de la DNA (fostul politist anticoruptie Virgil Nichita, consilier al fostului ministru Marcel Vela, n.r.), care a fost adus la aeroport cu misiunea de a-i cauta nod in papura lui Idolu, am inteles ca nu a reusit sa-si indeplineasca misiunea”, a declarat Daniel Idolu, pentru impactpress.ro.

