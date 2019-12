Dăruiește un zâmbet! Moș Crăciun de la Rotary Club Timișoara a ajuns cu sacul plin de daruri la copiii cu situații speciale

Moș Crăciun de la Rotary Club Timișoara a ajuns cu sacul plin de daruri la copiii cu situații speciale din Timiș.

Pentru ca bucuria micuților să fie și mai mare, rotarienii au mers împreună cu ei, joi 5 decembrie, prin magazinele de la centrul comercial Euro și le-au cumpărat haine, jucării și dulciuri. La final toți cei 39 de micuți au fost invitați la o cină festivă,

Acesta este un proiect mai vechi al Clubului Rotary Timișoara, care se desfășoară de mai mulți ani. Sabin Emilian Ceontea, președintele Clubului Rotary Timișoara, a explicat:

”Noi, rotarienii, am mers împreună cu ei prin magazine și le-am cumpărat cadouri. Practic le-am luat ceea ce au nevoie în această perioadă: haine de iarnă, dar și jucării. Apoi le-am oferit o cină lor și celor care au venit cu ei. Dintre aceștia, 25 de copii au fost aduși de Mitropolia Banatului de la Casa de copii din Făget. Ei au fost transportați cu microbuzul aici, la Timișoara. În acest proiect, îi avem parteneri pe Draxlmaier Group și pe Banca Transilvania”.

Proiectul Dăruiește un zâmbet! se desfășoară de șapte ani. Prof. dr. Emilian Popovici, past-president, a adăugat: ”Este al șaptelea an de când îl organizăm. La început a fost o inițiativă a guvernatorului Daniel Condurache, pe care noi am preluat-o. Astfel, Clubul Rotary Timișoara a dus-o mai departe an de an cu succes. De atunci organizăm această acțiune frumoasă, creștinească și rotariană în același timp. Acum, în preajma sărbătorilor de iarnă, toți ar trebui să ne regăsim în starea sufletească de a dărui unor copii care poate nici nu au cunoscut ce înseamnă să zâmbească sau să primească un cadou”.

Comentarii

comentarii