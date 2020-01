De pe Brodway din SUA, la Timișoara: Frumoasa și Bestia -joi seara, la Teatrul Național

Timișorenii sunt invitați, joi 23 ianuarie, de la ora 19.00, în sala mare a Teatrul Național, din Piața Mărășești nr. 2, la celebra piesă Disney: Beauty and the Beast -Frumoasa și Bestia, pe muzică de Alan Menken și versuri de Howard Ashman și Tim Rice.

Teatrul Național din Timișoara este singurul din România care are în repertoriu un spectacol Disney.

Regia artistică Somogyi Szilard.

Super-spectacolul mondial Beauty and the Beast se joacă de obicei cu casa închisă pe Brodway, în SUA. Teatrul Național din Timișoara a obținut licența de la Disney și acum are un succes formidabil în capitala Banatului.

O coproducție Teatrul Național și Opera Națională din Timișoara.







