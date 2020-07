Declarat incompatibil până în 2022, un primar PNL din județul Arad candidează din nou

Florin Farcașiu, cel mai longeviv primar liberal din județul Arad a fost declarat incompatibil de către Agenția Națională de Integritate în urma Deciziei Inaltei Curți de Casație și Justiție nr.4313/27.09.2019.

Conform site-ului ANI, primarul comunei Târnova, Florin Farcașiu apare la categoria „Incompatibilități”. Acesta este incompatibil cu funcția deținută în perioada 25.10.2019-25.10.2022. Agenția Națională de Integritate arată și motivul pentru care Farcașiu este incompatibil: „Art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative: “Persoana eliberata sau destituita din functie potrivit prevederilor alin. (1) sau fata de care s-a constatat existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu exceptia celor electorale, pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din functia ori demnitatea publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului. Daca persoana a ocupat o functie eligibila, nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului. In cazul in care persoana nu mai ocupa o functie sau o demnitate publica la data constatarii starii de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdictia de 3 ani opereaza potrivit legii, de la data ramanerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti de confirmare a existentei unui conflict de interese sau a unei stari de incompatibilitate”.”

Deci, conform Agenției Naționale de Integritate, primarul comunei Târnova, Florin Farcașiu, nu mai poate candida pentru un nou mandat deoarece este declarat incompatibil până în 25.10.2022. Totuși, PNL Arad l-a desemnat candidat pentru un nou mandat în fruntea comunei.

