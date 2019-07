Declaraţii halucinante ale criminalului din Făget după capturare: “O icoană de argint mi-a dat o forţă inumană”

Criminalul care a ucis un om şi a rănit alţi cinci, în localităţile Făget şi Temereşti, judeţul Timiş, a fost prins de poliţişti, în această noapte, după de o desfăşurare de forţe impresionantă.

Ionel Boldea a fost prins în noaptea de miercuri spre joi, la un filtru al poliției, în localitatea Bichigi, în apropiere de casa sa.

Se afla la volanul unui autoturism pe care se pare că l-ar fi furat și le-a spus oamenilor legii că mergea acasă să facă un duș.

La momentul reținerii, în jurul orei 2.30, era singur în mașină și nu a opus rezistență. I-a avertizat doar pe polițiști că dacă îl agresează “vor păți rău”.

Individul de 33 de ani le-a spus poliţiştilor care îl încătuşau că a omorât la ordinul unei icoane.

Ionel Boldea le-a spus poliţiştilor a spus că a făcut totul din cauza unei icoane de argint, care l-a scos afară din casă la șase dimineața. Tot icoana i-ar fi dat și putere să spargă capul unei femei cu piciorul.

”De ce ai făcut nebuniile astea?

Din cauza… unei icoane. De la o doamnă. Din cauza unei icoane dintr-o cameră.

Unde ai stat ascuns? Unde ai stat până acum?

Într-un pom. O icoană de argint m-a scos afară din casă şi m-a făcut să fac unele lucruri, să am o forţă… inumană! Am dat cu piciorul, am spart capul unei femei.

Nu ţi-a fost milă de oameni să-i baţi cu aşa bestialitate?

V-am spus că regret!””

Criminalul din Făget Ionel Boldea a fost căutat în toată zona Făgetului după ce, miercuri dimineață, a bătut cu bestialitate mai multe persoane din Făget și Temerești, iar pe una a lovit-o cu mașina.

Primele victime ale tânărului au fost doi soți atacați în Făget. Bărbatul și-a pierdut viața, iar femeia este în stare critică la secția ATI a Spitalului Județean din Timișoara.

Criminalul a plecat apoi spre localitatea învecinată, Temerești, unde a atacat o bătrână, apoi doi soți. După ce a încercat să spargă ușa de la intrarea unui bar, Ionel Boldea a mers la casa unor cunoștințe, de unde a furat o mașină și l-a lovit pe proprietar cu ea.

Polițiștii care l-au ajuns din urmă au tras trei focuri de armă în urmărirea lui, dar nu au reușit să îl prindă. Tânărul a abandonat autoturismul ulterior, după ce a pierdut controlul volanului și a ieșit cu el de pe drum. A reușit apoi să evite capturarea timp de câteva ore bune.

