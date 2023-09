Demolare cu iz penal, în Piața Libertății din Timișoara

Zona Pieţelor Sfântul Gheorghe – Libertăţii, din centrul istoric al Timişoarei. Clădiri istorice. O demolare cu iz penal. O grindă metalică se prăbuşeşte pe clădirea vecină. Panică, la fel ca la cutremur. Poliţia Locală şi Disciplina în construcţii au preluat cazul.

Toate acestea s-au întâmplat, ca într-un film de groază din Bucureştiul lui martie 1977, în centrul Timişoarei, pe strada Dimitrie Cantemir nr. 1.

Este un caz de demolare cu iz penal, a unei clădiri istorice, care face obiectul cercetării de către Poliţia Locală şi oamenii de specialitate de la Disciplina în Construcţii. Oamenii din vecinătatea imobilului demolat au trăit o sperietură groaznică şi au crezut că este cutremur, atunci când un zid al clădirii istorice s-a prăbuşit peste blocul lor.

Doamna Ruxandra C. a explicat: “M-au sunat de la Disciplina în Construcţii, să relatez cum s-a întâmplat. Le-am spus că a fost o nenorocire când au căzut grinzile metalice cu zidul peste bloc. A vibrat ca la cutremur. Am ieşit val-vârtej afară, iar când am văzut ce s-a întâmplat, am împietrit toţi”.

Drama este că oamenii stau într-un stres permanent, fiindcă se tem că structura de rezistenţă a blocului a fost afectată.

“Până nu se îndepărtează grinzile şi molozul, noi nu vom putea şti ce s-a întâmplat cu structura de rezistenţă a blocului, dacă a fost afectată sau nu. Suntem în stres, aşa de gravă este situaţia”, susţin cetăţenii.

Mai mult, dacă se va dovedi că a fost afectată rezistenţa blocului, oamenii vor chema în judecată firma care desfăşoară lucrările de demolare. Ei cer autorităţilor abilitate să oprească demolarea, fiindcă este vorba despre o clădire istorică, într-o zonă istorică protejată, unde nu poate fiecare să facă demolări, după cum doreşte.

“Sperăm să se oprească demolările, fiindcă este o clădire istorică din centrul civic al Timişoarei. Cum au putut să facă o asemenea distrugere, chiar în centrul Timişoarei, în zona Pieţei Libertăţii? Cum au lăsat autorităţile să se întâmple aşa ceva în Timişoara? Eu, când a trebuit să renovez apartamentul, am fost nevoită să fac un dosar foarte gros cu autorizaţii şi documente multe de la Urbanism şi de la Patrimoniu, numai ca să schimb nişte ferestre, fiindcă e zonă protejată cu clădiri istorice. Acum, iată că vecinul demolează o casă fără autorizaţie, într-o clădire istorică!”, a concluzionat doamna Ruxandra.

Ce spun reprezentanţii firmei?

Cei care lucrau acolo le-au răspuns cetăţenilor că zidul a căzut (de la sine, n.r.), că ei nu au făcut nimic. Ei voiau să stabilizeze situaţia şi întâmplător s-a prăbuşit acel zid.

“Ei nu recunosc că fac demolări, dar i-a văzut tot cartierul, toată lumea!”, susţin locatarii.

La faţa locului au venit şi specialiştii de la Disciplina în Construcţii şi de la Poliţia Locală şi, în prezenţa cetăţenilor revoltaţi, au discutat cu reprezentanţii firmei care au răspuns că va veni şi autorizaţia: “Eliberarea acestui document durează prea mult şi ei trebuiau să facă ceva. Nu puteau să aştepte până vine hârtia”.

Doamna Ruxandra C. subliniază: “Este o clădire istorică, dar iată că vecinul demolează o casă fără autorizaţie şi spune că va veni şi autorizaţia. Asta, într-o clădire istorică. E de neacceptat!”

Ce spune Poliţia Locală Timişoara?

“În cursul după-amiezii de ieri după-amiază, Poliţia Locală a fost sesizată telefonic cu privire la faptul că se efectuează lucrări la o clădire de pe strada Dimitrie Cantemir nr. 1. Un echipaj s-a deplasat la faţa locului pentru a verifica cele semnalate de cetăţeni, constatând că aspectele se confirmă. Toate datele problemei au fost direcţionate către Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal care va efectua verificări specifice pentru a stabili legalitatea lucrărilor şi va lua măsurile care se impun în acest caz”.

