Descinderii ale DIICOT la traficanții de droguri din Timișoara

Ofiterii antidrog au efectuat, marti dimineata, descinderi la mai multe adrese din Timisoara, din cartierele Freidorf si Elisabetin. In urma actiunii au fost ridicati si condusi la sediul DIICOT nu mai putin de 6 suspecti, care sunt acuzati de consum si trafic de droguri de risc si de mare risc, cannabis si ecstasy. Potrivit anchetatorilor, mai multi traficanti de droguri au fost monitorizati, inca de anul trecut, in timp ce vindeau stupefiante in cluburi de noapte sau pe strada.

Aprovizionarea era facuta de un dealer, lider al gruparii, care aducea marfa din Olanda. Tot de la acest dealer au procurat droguri si ofiteri sub acoperire ai BCCO Timisoara, care au reusit sa castige increderea traficantilor si sa se infiltreze in retea.

Perchezitiile efectuate de ofiterii BCCO cu sprijinul trupelor de interventie ale jandarmilor, sub supravegherea procurorilor DIICOT.

